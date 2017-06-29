Türk işçinin ölümü İsrail’i karıştırdı

İsrail'in Bnei Brak kentinde çalışan Türk işçi üzerine mermer blok düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. STK'lar aynı inşaatta güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyerek soruşturma açılmasını talep etti.

İsrail’de devam etmekte olan bir inşaatta meydana gelen kaza sonrası bir Türk işçinin hayatını kaybetmesi ülkede tartışma yarattı. Tel-Aviv’in doğusunda yer alan Bnei Brak kentinde yaşanan kazanın 6 ay önce iki ağır yaralanmanın meydana geldiği kaydedilirken, yetkililer soruşturma açılmasını istedi.

Türk işçinin üzerine mermer blok düşmesi sonrasında hayatını kaybettiği kaydedilirken, ülkede bu yıl hayatını kaybeden 15. işçi oldu. İnşaatı üstlenen Ömer İnşaat ve Mühendislik’in 3 ay önce Çalışma Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği kaydedildi.

Aynı noktada sıklıkla kaza yaşanması hakkında konuşan STK direktörü Hadas Tagari, “Şirket güvenlik sorunları hakkında hiçbir şey yapmadı. Gerekli işlemlerin yapılması gerek” dedi.