Ünlü film yıldızı Twitter’da suçlanınca intihar etti

23 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızı August Ames, kendisine Twitter'dan yöneltilen "homofobik" suçlamaları sebebiyle depresyona girerek intihar etti.

Cinsel içerikli film yıldızı, ABDli oyuncu August Ames California’daki evinde ölü bulundu. 23 yaşındaki kadının intihar ettiği düşünülüyor.

SEBEBİ ATTIĞI TWEET’LER

Ames’in yakınları kadının bir süredir depresyonda olduğu ve acı çektiğini söyledi. Sebebi ise Twitter’da yazıkları ve ona gelen tepkilerdi.

HOMOFOBİK OLMAKLA SUÇLANDI

Oynadığı +18 filmlerle bilinen Ames Twitter’a, kendisine eşcincel bir erkekle oynayacağı cinsel içerikli film teklifi geldiğini ve bunu kabul edemeyeceğini yazmıştı. Bunun üzerine kendisini homofobik olmakla suçlayan pek çok mesaj aldı. Yakınları tarafından depresyona eğilimli olduğu söylenen Ames’in yaşananlardan etkilendiği ve bunun şüpheli ölümünü tetiklediği ifade ediliyor.

Cinsel içerikli film sektörünce ünlü olan oyuncunun başına gelen bu durum sosyal medya üzerinden bir kişiyi hedef alınarak yürütülen linç benzeri zorbalık kampanyalarının ne gibi sonuçlara doğurabileceğinin de örneği olmuş oldu.





“VÜCUDUMU RİSKE ATAMAM”

Twitter’a “Vücudumu riske atamam” diye yazan Ames, eşcinsellere yönelik filmlerdeki risklerin daha yüksek olduğunu ve geçirilmesi gereken tıbbi prosedüre girmek istemediğini, kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının kendinde olduğunu söylemiş ancak homofobi suçlamalarının ardı arkası kesilmemişti.

Polis genç kadının cesedinin nerede ve ne şekilde bulunduğu ile ilgili henüz bir detay vermezken endüstriden arkadaşları onu “çok büyük bir kalbi olan, çok nazik biri” olarak tanımladı.