Uzun süre kokulu muma maruz kalmak kansere davetiye çıkartıyor!

Evlerde kullanılan kokulu mum uzun süre kullanılması durumunda kansere davetiye çıkarttığı iddia edildi.

Evlerde dekoritif amaçla kullanılan kokulu mumlar tehlike saçıyor. CBS New York’un haberine göre; Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan Meghan Budden, evinde kokulu mumu birkaç saat boyunca yaktı.

Ertesi gün bebeğinin burnunu temizlemek isteyen anne gördüğü manzara ile şok oldu. Bebeğinin burnun içinde küçük siyah noktalar olduğunu gören anne hemen mumların üzerinde yazan yazıları okumaya başladı. Mumların üzerinde 3 saatten fazla yakmayın uyarısı bulunuyordu.

Uzmanlar uyardı!

Yapılan tetkikler sonrası oluşan siyah noktalara, mumlardan kaynaklanan isin neden olduğu belirlendi. Küçük bebeğin sağlık durumunun erken müdahale ile iyi olduğu bildirilirken uzmanlar kokulu mumlar hakkında ciddi uyarılarda bulundu.Özellikle portakal ve limon kokulu mumların, ozonla temasında ortaya formaldehit çıkıyor. Uzun süre formaldehit maruz kalınması ise kansere davetiye çıkartıyor.