Yeni Zelanda’da sahilde bulundu! Kimse inanamadı…

Yeni Zelanda'daki Hampden sahilinde, 60 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bir kayanın içinde penguen fosili bulundu.

Müthiş keşif, Yeni Zelanda’nın Otago bölgesinde bulunan Hampden sahilinde yapıldı. 55-60 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bir kayanın içinde, penguenlerin atalarına ait fosil parçaları çıkarıldı.

1.77’lik boyuyla neredeyse insan boyutlarında olduğu ifade edilen penguenin yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Günümüzdeki en uzun penguen türü olan “imparator penguenler” en fazla 1.2 metre boyuna ulaşabiliyor.

Araştırmacılar, tarihi penguenin şimdiki akrabalarının aksine siyah-beyaz renkte değil kahverengimsi bir tüy tabakasına sahip olduğunu söylüyor.

Bilim insanları yeni bulunan bu tarih öncesi penguen türüne Kumimanu Biceae isini verdi.

Dev penguenlerin 20 milyon yıl önce tarih sahnesinden silindiği tahmin ediliyor.