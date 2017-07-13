Yunan başbakandan Türkiye’ye yönelik şok ifadeler

Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadan her iki tarafın da kalkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajının başlamasının ardından gerilen ilişkilere Yunan Başbakan Çipras da katıldı.

Kıbrıs’ta sular ısınıyor… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve adanın kaderinin belirlenebileceği görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından şimdi de doğalgaz sondaj çalışması krizi büyüdü.

Total’in Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajına başlamak için doğalgaz arama gemisi West Capella’nın önceki gün Kıbrıs açıklarında başlayacağı sondaj faaliyeti için gereken konuma yerleştiği açıklanmıştı.

Ankara’nın Rum yönetiminin adanın hidrokarbon kaynaklarını tek yanlı olarak çıkartma yetkisine sahip olmadığı açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yapmıştı. Çavuşoğlu, gelişmeyi “Rum tarafının samimiyetsiz olduğunun göstergesi” olarak yorumlamıştı.

Yeni bir açıklama da Yunanistan’dan geldi. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Selanik’te konuştu. Yunanistan'ın Selanik şehrinde, Yunanistan- Sırbistan- Bulgaristan görüşmesinde konuşan Çipras, “Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var” dedi.

Tsipras, “Ulusal haklarımızı korumak için hep hazırız. Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var. Dış politikada bir deyim var, köpeğin kendini koruması için havlamasına gerek yok. Biz de çok havlamıyoruz sonuç getirmek istiyoruz. Çok olay çıkarmaya gerek yok” dedi.