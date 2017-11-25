AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavları bugün yapıldı. AÖF sınavı yarın da yapılacak. Sınavın ardından AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevaplar ne zaman açıklanacak? gibi sorular Google üzerinden araştırılmaya başladı. İşte Açık Öğretim Fakültesi sınavı soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 25-26 Kasım tarihlerinde final sınavına girdiler (girecekler). Her sınav sonrası sınav soru ve cevapları öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken sonuçların AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? gibi soruların cevabı merakla bekleniyor.

Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı saatlerde sabah 9.30'da, öğlenden sonra 14.00'da yapılmaktadır. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler, Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle her sınav döneminden en az iki ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) Askerî Cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Adalet Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı sınava gireceklerin listesini Anadolu Üniversitesine bildirmekte olup bu listede yer almayan öğrenciler cezaevlerinde veya tutukevlerinde sınava alınmazlar.

Bunun dışında öğrencilerin, cezaevi müdürlüklerinin ve ilgili savcılıkların doğrudan Anadolu Üniversitesine, ilgili fakültelere veya illerdeki AÖF bürolarına yaptıkları başvurular işleme alınmamaktadır.