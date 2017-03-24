AÖF’te hangi bölümü okumalıyım? Açık Öğretim bölümleri ve iş olanakları

AÖF yani açık öğretim fakülteleri Türkiye'de çok sayıda öğrenciye okula gitmeden lisans ve ön lisans düzeyinde eğtim alma olanağı sağlamaktadır. Peki AÖF'te hangi bölümler seçilebilir ve bu bölümlerin iş olanakları nelerdir?

AÖF yani açık öğretim fakülteleri Türkiye'de çok sayıda öğrenciye okula gitmeden lisans ve ön lisans düzeyinde eğtim alma olanağı sağlamaktadır. Peki AÖF'te hangi bölümler seçilebilir ve bu bölümlerin iş olanakları nelerdir?

Açık Öğretim fakülteleri ya da kısaca AÖF’ler Türkiye’nin en çok öğrencisine sahip yüksek öğrenim kurumlarındandır. Özellikle Anadolu Üniversitesi ve daha sonra ona katılan İstanbul Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi, pek çok öğrenciye okula gitmeden online ders anlatyımları ve notları ile üniversite okuma imkanı sağlamaktadır. Özellikle yakın zamanda yeni açılan Halkla İlişkiler, Sağlık Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret gibi bölümler ile AÖF mezunlarının iş olanakları artmıştır.

Örgün öğretim kapsamında üniversiteye gitmeye hak kazanamayanlar veya ikinci lisans diplomasını almak isteyenler AÖF bölümlerine başvurmaktadırlar. AÖF’lerde gerek 4 yıllık gerekse 2 yıllık olmak üzere çeşitli bölümler yer almaktadır. Peki AÖF’te tercih edilebilecek hangi bölümler var bu bölümlerin iş olanakları nasıl?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT: ktisat Lisans Programının amacı, günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. Bölüm; programlarını İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalları temelinde yürütmektedir.

İş Olanakları: Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

KAMU YÖNETİMİ: Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

İş Olanakları: Kamu Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, yerel yönetimlerde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır.

İş Olanakları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümünde istihdam olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ya da uzman olarak istihdam edilebilirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER: Uluslararası İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İş Olanakları: Uluslararası İlişkiler Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

MALİYE: Maliye Lisans Programının amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden–sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır.

İş Olanakları: Maliye Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME: İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

İş Olanakları: İşletme Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

HAVACILIK YÖNETİMİ: Havacılık Yönetimi Lisans Programının amacı, tüm havacılık faaliyet alanlarında (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca adı geçen bölümlerde halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Hava taşımacılığının önemi, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hava taşımacılığı, son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin beklenen faydayı sağlayabilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji kullanımını gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensibiyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence altına alabilmek için, oldukça detaylı düzenlemelere sahip bu sektörde çalışan personelin nitelikli bir eğitim alması son derece önemlidir. Program, yukarıda özetlenen nitelikleri kazandırmayı amaçlayan dersleri açıköğretim yöntemiyle geniş kitlelere ulaştırarak, havacılık konusuna her kesimden ilgi duyanlara eğitim olanağı sunmaktadır.

İş Olanakları: Havacılık Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, havacılık alt sektörlerinde (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Mezunlar, kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahiptir.

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ: Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

İş Olanakları: Turizm sektörünün emek-yoğun niteliğini taşıması nedeniyle bu sektörde emek gücüne ihtiyacın hiçbir zaman azalmayacağı, aksine artacağı tahmin edilmektedir. Bugün bu talep, özellikle profesyonel yönetici düzeyinde de ortaya çıkmaktadır. Konaklama işletmelerinin sayısındaki hızlı artış dikkate alındığında, mezunların önemli bir kısmının çeşitli konaklama işletmelerinde farklı yönetim düzeylerinde iş bulabilecekleri öngörülebilir. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmının bu sektörde çalışan durumunda olması istihdam ile ilgili sorunların aşılmasında önemli bir kolaylık olarak görülebilir. Bu programdan mezun olanlar Konaklama İşletmelerinde Yönetici Adayı unvanını alırlar.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programının amacı, envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu yönde genel olarak; ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, muhasebe, pazarlama, dış ticaret işlemleri gibi iktisat ve işletme derslerini kapsayan entegre bir programdır. Günümüz rekabet koşullarında uluslararası ticaret ancak çağdaş lojistik yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası ticaret uygulamaları alanındaki uzmanların kapsamlı bir lojistik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Lojistik, salt bir taşımacılık faaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. Taşımacılığın yanında mal, hizmet, bilgi ve benzeri hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesini içeren bir alandır. Bu programın amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir.

İş Olanakları: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerinden mezun olanlarla aynı yasal haklara sahiptirler. Uluslararası lojistik meslek elemanları, uluslararası alanda faaliyet yürüten tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Mezunlar; ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilmektedirler. Programdan mezun olanların sektördeki istihdam oranı, program amaçlarına ne ölçüde yaklaşıldığını belirleyecektir. Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunarak, sektörde gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı verecektir. Bu sayede, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF LİSANS

FELSEFE: Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

İş Olanakları: Felsefe Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeyde halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarını anlayabilmeleri, sektöründeki gelişim ve değişimleri kavrayabilmeleri ve bu alandaki sektörü tanıyabilmelerini sağlamaktır.

İş Olanakları: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel sektörde reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının farklı bölümlerinde çalışabilecekleri gibi; firmaların iletişim, halkla ilişkiler, reklam bölümlerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim ve kitle iletişimi ile ilgili bölümlerinde istihdam olanakları bulabilirler.

SAĞLIK YÖNETİMİ: Sağlık Yönetimi Lisans Programının amaçları, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hakim, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta/müşteri ilişkileri ve etkin iletişim konularında yetişmiş insan kaynağı sağlamaktır. Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye'de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

İş Olanakları: Sağlık Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, sağlık işletmelerinde “Sağlık Yöneticisi” unvanı ile çalışabilirler.

SOSYAL HİZMET: Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

İş Olanakları: sosyal Hizmet Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, “Sosyal Çalışmacı” unvanı alırlar. Sosyal çalışmacılar, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milliği Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlıkları bağlı kurum ve kuruluşlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, okullarda, dershanelerde, çocuk bakım yuvalarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, ana okullarında, yetiştirme yurtlarında, huzurevlerinde, toplum merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı dayanışma merkezlerinde, sokak çocukları merkezlerinde, ergen danışma merkezlerinde; sağlık ocakları ve hastanelerde, diyaliz merkezlerinde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda, mesleki eğitim merkezlerinde, cezaevlerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk eğitim evinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimler ve bağlı birimlerinde, kriz merkezlerinde, sivil toplum örgütleri ve vakıflarda, sanayi kuruluşlarının insan kaynakları birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca Sosyal Hizmet bölümü mezunları özel kreş ve gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkına da sahiplerdir.

SOSYOLOJİ: osyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

İş Olanakları: Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir.

TARİH: Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

İş Olanakları: Üniversitelerin tarih bölümünü bitirmek bir kimseye orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma hakkını verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinme duyulmamaktadır. Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıca'yı, iyi bilenler “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik, iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.

İş Olanakları: Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ: Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları,açıköğretim sistemiyle Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih eden öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

İş Olanakları: Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, finansal hizmetler, perakende hizmetleri, lojistik ve ulaşım, turizm, iletişim ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda hizmet veren firmalarda bilgi teknolojisi çözümleri üreterek, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ürün pazarlamasında, kamu kurumlarında ise organizasyonun bilgi teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesinde istihdam edilirler.