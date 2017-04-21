Yapı Kredi'nin üniversite 3'üncü sınıflar için hazırladığı staj programı Heroes Club'a bu yıl 100 öğrenci kabul edilecek. Programdan bugüne kadar 212 mezun olurken, 70 kişi de Yapı Kredi'de istihdam edildi...

Üniversite öğrencileri için büyük şirketler birbirinden farklı staj programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu programlardan biri de Yapı Kredi’nin bu yıl 6’ıncı kez gerçekleştireceği Heroes Club. Üniversite 3’üncü sınıf öğrencileri için hazırlanan programa bu yıl 100 öğrenci kabul edilecek. Bugüne kadar programdan 212 kişi mezun olurken, 70 kişi de Yapı Kredi’de istihdam edildi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, müşteri ve müşteri ihtiyaçlarının değişmesiyle çalışan profilinde de değişime ihtiyaç duyulmasıyla bu programa başladıklarını belirterek, “Bu değişimi yönetmek için bizimle çalışacak arkadaşlarımızın da ihtiyaçlarını göze alarak yeni bir modele geçtik. Yeni jenerasyon çalışacağı yeri tanımak istiyor. Kiminle, nerede, hangi ortamda çalışacağını, neler yapacağını önden görmek istiyor. Biz de olanlar için bu talebi karşılayacak bir program yaptık. Bu adayları 3’üncü sınıftayken, yeterince zamanları varken kendilerini tanımalarını, bizim de onları görmemizi sağlayacak bir süreç dizayn ettik ” dedi.

Bugüne kadar 212 öğrenciyi mezun ettiklerini anlatan Uçar, “Bu, bütün bankacılık sektörü için faydalı, büyük bir rakam. Bu öğrencilerin hepsi doğal olarak bizi tercih etmiyor. Bizim de hepsini işe almamız söz konusu olmuyor. Karşılıklı bir şey bu. Bu, işi daha da rahat hale getiriyor. Güzel tarafı bu yıl 100 öğrenciyi programa alacağız” diye konuştu.

NE ZAMAN BAŞVURU YAPILIYOR?

Uçar, şu anda Heroes Club programı için başvuru sürecinde olduklarını söyledi. Okullardaki tanıtımları bitirdiklerini anlatan Uçar, şöyle devam etti: “Online başvurularımızı aldık. Video mülakatlar da tamamlandı. Bir kısım mülakatları İngilizce de yapıyoruz. Böylece İngilizce yetkinliklerini de görmüş oluyoruz. Daha sonra yetkinlik seviyelerini ölçmek için bir değerlendirme merkezi uygulamamız var. Sonra da birebir mülakata alıyoruz. Şu anda da o süreçteyiz.”

MAYIS’TA BAŞLIYOR

Hereos Club’a bilgisayar mühendisliği, iktisat, endüstri mühendisliği, matematik, işletme gibi bölümlerde okuyan ve İngilizce bilen 3. sınıf üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Bu yıl ayrıca bilişim teknolojileri (BT) üzerine kariyer yapmak isteyen öğrenciler de dahil edildi. Uçar, programın Mayıs gibi başlayacağını ve öğrencilerin mezuniyetlerine kadar sürecek bir programın içinde olacaklarını söyledi.

HER ÖĞRENCİYE MENTÖR ATANIYOR

Gençlerin kendi potansiyelini, takımını, geleceğin bankacılığını, dijital dünyayı, inovasyonu ve iş hayatını keşfetmesi konsepti üzerine bu programı kurduklarını anlatan Uçar, “Arkadaşlarımıza bir deneyim yaşatıyoruz. Onlara klasik bir staj değil, gerçek projelerin içine dahil ediyoruz. Eğitimden geçiriyoruz. Sorumluluk almalarını, yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Davranış Değerlendirme Merkezi uygulaması yaptığımız için onların hangi kasları daha güçlü, hangi kasları daha zayıf önden biliyor oluyoruz. Staj yaptıkları birimlerdeki yöneticilerden birer mentör atıyoruz. Sektörün içinden o işi bir fiil yapan biri işin ne olduğunu, nasıl yapıldığını genç birine anlatıyor. Böylece genç arkadaşımız tercihinin doğru olup olmadığını görüyor. Aynı zamanda çok iyi bir eşleşmeyi yakalamış oluyoruz” dedi.

NELER KAZANDIRIYOR?

Uçar, programın gençlere neler kattığını şöyle anlattı: “Her halükarda bu ülke için başka bir sektörde de çalışabilecek deneyimli bir genç çıkarıyoruz. Bu programın sonunda farkındalığı yüksek, eğitimini almış, iyi bir profesyonel olmasını sağlıyoruz. Bazen iş hayatına girmek özellikle yeni mezunlar için sudan çıkmış balığa girmek gibidir. Bu süreci onlar için kısaltıyoruz.”