İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un eşi Tarabya İngiliz Okulları’nı ziyaret etti

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un eşi Maggie Moore ve Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer Tarabya İngiliz Okulları öğrencilerini ziyaret etti.

Tarabya İngiliz Okulları'nın “Dünya İnsanı Yetiştirme” vizyonu doğrultusunda okul kampüsünde düzenlenen “Başarı Hikayeleri” temalı seminere yeniden İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore, Rehber Köpekler Derneği başkanı Av. Nurdeniz Tunçer ve onlara rehberlik eden “Kara” ve “Star” adlarındaki rehber köpekleri konuk oldular.

Sosyal sorumluluk projeleri ile her yıl her kesimden ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlayan Tarabya İngiliz Okulları Rehber Köpekler Derneği yararına iki yıldır düzenli olarak projeler yürüterek derneğe ve rehber köpek yetiştirilmesine destekte bulunuyor.

Aynı zamanda Türkiye'de henüz çok yeni bir yapılanma olan “görme engelliler için rehber köpek” uygulamasının geniş kitlelere duyurulabilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ek bir proje ile Rehber Köpekler uygulamasının diğer okullarda da duyurulması için öğrenciler arasından temsilciler seçileceği de seminerde duyuruldu. Böylece duyarlılık ve farkındalık yaratılarak maddi destek toplama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırma amaçlanıyor.



Bu ortak çalışmanın devamı olarak Tarabya İngiliz Okullarında düzenlenen “Başarı Hikayeleri” adlı seminere bir kez daha katılan İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'un kendisi de görme engelli olan ve rehber köpeği bulunan eşi Maggie Moore ve Rehber Köpekler Derneği kurucusu Av. Nurdeniz Tunçer öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ayrıca Nurdeniz Tunçer bu kez seminere kendisi için özel eğitilen rehber köpeği “Kara” ile katıldı.

Seminere öğrencilere ve okula teşekkür ederek ve başlayan Maggie Moore, öğrencilerin verdiği desteğe müteşekkir olduklarını belirtti. Öğrencilerin proje boyunca topladıkları destek sayesinde Türkiye'nin ilk rehber köpeği eğitmenlerinden Sn. Ece hanımın ve şu anda Nurdeniz Tunçer'e rehberlik eden “Kara”nın İngiltere'ye eğitim almaya gönderildiği belirtildi. Bu eğitimi tamamlayıp tekrar Türkiye'ye dönen Ece hn aldığı eğitim sayesinde Av. Nurdeniz Tunçer'e bir rehber köpeğin nasıl kontrol edileceği ve nasıl kullanacağını anlattı.