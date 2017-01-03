O çocuk artık devlet koruması altında

Dört gündür sozcu.com.tr'nin araştırdığı ve bugün gündeme getirdiği cinsel istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı. Babası tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesine karşın, savcılığın hiçbir şekilde koruma talebinde bulunmaması nedeniyle babasıyla aynı evde yaşamak zorunda kalan 12 yaşındaki çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Dört gündür sozcu.com.tr'nin araştırdığı ve bugün gündeme getirdiği cinsel istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı. Babası tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesine karşın, savcılığın hiçbir şekilde koruma talebinde bulunmaması nedeniyle babasıyla aynı evde yaşamak zorunda kalan 12 yaşındaki çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Dört gün önce sozcu.com.tr’nin araştırmaya başladığı ve bugün gündeme getirdiği cinsel istismar olayında, yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki çocuğu korumaya aldı. Sozcu.com.tr’nin olayı araştırması üzerine dün CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Candan Yüceer Bakanlıkla irtibata geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da babası tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesine rağmen, savcılığın herhangi bir koruma talep etmemesi nedeniyle babasıyla aynı evde kalmak zorunda kalan çocuğu korumaya aldı.

Bu sabah haberin yayınlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileri bizleri arayarak, çocuğun bilgilerini aldı ve hemen inceleme başlattığını söyledi. Akşam saatlerinde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dan bilgi almak üzere aramalarımıza karşı dönüş yapan yetkililer, çocuğun dün akşam korumaya alındığı belirterek, “Biz haber değil, mağduriyet üzerine harekete geçiyoruz. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Bizim için mağduriyet ilk sırada yer alıyor” diye konuştu.

Diğer yandan, konuyla ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, çocuğun koruma altına alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir yazı yazarken, ayrıca konunun araştırılması için de ayrıca bir soru önergesi hazırladı.

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NE OLMUŞTU?

İki hafta önce Üsküdar’da 12 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk, babası ve komşusu tarafından cinsel istismara uğradığını söylemesine ve doktor raporu olmasına karşın, baba ve komşu tutuklanmazken, savcılık çocuk için herhangi bir koruma talebinde bulunmamıştı. Bunun üzerine, babasının cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen çocuk, babasıyla aynı evde yaşamak zorunda kalmıştı.