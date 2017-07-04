Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminde tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kayıtlar geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 13 Temmuz’a kadar sürecek kayıt işlemleri sırasında , özel yeteneği de içeren değerlendirme sınavına alınacak. Öğrencilerin liselere yerleşme ölçütü ise değerlendirme puanının %30’u ile TEOG puanının %70’inin toplamından oluşacak. Peki tematik lise nedir? Tematik liselerde hangi bölümler var?

MEB’den yapılan açıklamada son kayıt tarihi 13 Temmuz olan liseler, deneme sınavında TEOG ve özel yeteneğin toplamı sonucunda (değerlendirme puanının %30'u ile TEOG puanının %70) öğrenci alacak.

TEMATİK LİSE NEDİR?

Tematik Liseler; belirli bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri. Bu okullara kayıt işlemleri TEOG tercih işlemleri başlamadan önce tamamlanacak. Tematik liselere öğrenci kabulünde alanın gerektirdiği beceri ve yeteneğe sahip olunup olunmadığını belirleme için özel yetenek, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden biri ya da birkaçı uygulanacak ve 500 tam puanı üzerinden değerlendirme yapılacak. Okula kabul puanının yüzde 30'unu bu puan, yüzde 70'ini TEOG puanı oluşturacak.

İLK ÖĞRENCİLER 2017 – 2018 ÖĞRETİM YILINDA

İstanbul'da 6, Sivas, Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve Ankara'da birer olmak üzere Türkiye genelinde 16 tematik lise, proje okulu kapsamında faaliyet gösterecek. Bu okullar, bir meslek alanında faaliyet gösterecek ve bulunduğu ilde, alana ilişkin çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl boyunca işbirliğinde bulunacak. 16 tematik lisenin uzmanlık alanları ve bulundukları iller şöyle;

– Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adana, Seyhan) – Motorlu araçlar teknolojisi

– Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara, Yenimahalle) – Kimya teknolojisi

– Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antalya, Aksu) – Uçak bakımı

– Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bursa, İnegöl) – Mobilya ve iç mekân tasarımı

– Erzurum Yakutiye Elektrik- Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Erzurum, Yakutiye) – Elektrik-elektronik teknolojisi

– Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir, Çeşme) – Denizcilik

Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konya, Beyşehir) – Makine teknolojisi n Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sakarya, Arifiye) – Motorlu araçlar teknolojisi

– Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Samsun, Tekkeköy) – Biyomedikal cihaz teknolojileri,

– Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sivas, Merkez) – Bilişim teknolojileri n Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Plastik teknolojisi

– TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Ayakkabı ve saraciye teknolojisi n Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Kuyumculuk

– Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Pendik) – Metal teknolojisi

– Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Pendik) – Seramik ve cam

– Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Zeytinburnu)- Tekstil.

KAYIT TAKVİMİ

3 – 13 Temmuz, başvurular

14 – 17 Temmuz, öğrenci listelerinin ilanı

17 – 20 Temmuz, yetenek sınavları

21 Temmuz, asıl ve yedek liste ilanı

24 – 28 Temmuz, kayıt işlemleri

31 Temmuz, yedek liste kayıtları

1 – 2 Ağustos, boş kontenjandan yedek liste kayıtları

ÖĞRENCİ KAYIT KOŞULLARI

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine başvuru koşulları, kontenjanı, tercih ve yerleştirme takvimi MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu´nda ilan edilecek. Öğrencilerin kayıt işlemleri, e-Kılavuz doğrultusunda okul müdürlüğünce gerçekleştirilecek. Öğrencinin alanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadığını belirlemek için okul yönetim kurulu tarafından özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden bir ya da birkaçı uygulanacak. Bu kapsamdaki değerlendirme 500 puan üzerinden yapılacak. Öğrenciler, değerlendirme puanının yüzde 30´u ile TEOG puanının yüzde 70´inin toplamıyla bulunacak puana göre sıralanacak. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilecek. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilecek.

TEMATİK LİSESLERİN YÖNETİMİ

Tematik liselerin diğer okullarınkinden yönetimi oldukça farklı. Tematik liselerde, okul yönetim kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, okul müdürü, bir müdür yardımcısı, protokol imzalayan tarafın temsilcisi, zümre başkanları, alan şefi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşacak. Sekretaryası okul müdürlüğünce yürütülecek. Bu kurullar, yılda en az iki defa okul müdürünün başkanlığında, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Okul yönetim kurulu, okula atanacak öğretmenleri belirlemek üzere, okulun bulunduğu ilde görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler arasından, bunun mümkün olmaması halinde il dışından, okulun norm ihtiyacının üç katı kadar adayı belirleyerek MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne teklifte bulunacak.

SONUÇ

Eğitim sistemi açısından oldukça heyecan verici bir uygulama olduğu açık. Öğrencileri dört duvarın içinde sıralara oturtarak yalıtılmış bir şekilde öğrenmelerini ve yeteneklerini gelişmelerini beklemek su katılmamış bir hayal. Tematik liselerle öğrencilerin endüstri ile üretim ile buluşturmak, kuru bilginin yeşermesini sağlamak gibi bir şey. Yaşayarak ve üreterek öğrenmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak gerçekten denenmesi gereken proje olmaktan da öte yaygınlaştırılması yöntem olmalıdır. Bunun yanında Tematik Liselerin yönetiminin de gayet demokratik ve katılımcı olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sanki bana, bir zamanlar Müdürlüğünü yaptığım Bilim ve Sanat Merkezlerinin yönetim yapısını ve öğrenci seçim süreçlerini anımsattı. Oradaki “merkez yönetim kurulu” burada “okul yönetim kurulu” olarak, yeniden okul temasına uygun olarak şekillendirilmiş. Öğrenci seçiminde ise zeka ve yetenek testlerinin yerini ise özel yetenek, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası ve mesleki beceri performans testi gibi ölçme araçları almış. Sözü fazla uzatmadan ifade etmek gerekirse, ihtiyaçtan doğan ve hatta büyükçe bir boşluğu doldurmayı hedefleyen Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sadece proje aşamasında kalmaması geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi ve hatta diğer Mesleki Teknik Anadolu Liseleriyle entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin de en az Fen Liseleri kadar değerli ve önemli olduğu gerçeği toplumda ve öğrencilerin zihinlerinde yeşertilmelidir.