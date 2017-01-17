Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında, işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik 2 yıllık işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral hazır bulundu.

Soru güvenliğini sağlanması için 3 buçuk yıldır gayret sarf ettiklerini ifade eden Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral “Hazırladığımız protokol soru güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Protokole dikkatli bakıldığında aynı zamanda bunun güzide üniversitemiz olan Yakın Doğu Üniversitesini de koruyucu nitelikte olduğu farkına varılacaktır. Gerek Kamu Hizmeti Komisyonu gerekse YDÜ'nün herhangi bir durumda güvenirliliği koruma açısından hazırlanmıştır. Bütün amacımız üniversitelerimiz tarafından sorularımızın nihai zamanda sağlanmasıdır. Türkiye üniversitelerimizden de soru temin etmekteyiz, işin sonunda tüm üniversitelerden soruların temin edilmesidir ve ilk kez bu protokolü YDÜ ile imzalıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ise törende yaptığı konuşmada “Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ.Günsel, üniversiteleri ‘toplumun dokuma tezgahı’ olarak nitelendirir. Toplumlar da dokundukça büyür kökleşir ileriye daha emin adımlar atar ve daha aydınlık görür geleceğini. Biz YDÜ olarak bu bilinçle hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolün de bu bilinç ışığında korunacağı üniversitemiz adına söylemek isteriz. Hepimizin tek amacı çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere daha kıymetli bir ülke bırakmaktır. Dolayısıyla bu doğrultuda hem güvenlik hem gizlilik hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde paylaştığını vurgulamak isterim. Toplumumuz için daha ileri birliktelikler ve işbirliklerine açık olduğumuzu bu üniversitelerin KKTC’nin üniversiteleri olduğunu yineleyerek hayırlı olsun” ifadelerini kaydetti.