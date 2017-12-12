2018’de öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte 1 Ocak’tan itibaren memur maaşları ve 2018-2019 zam oranları!

Başta öğretmenler ve öğretmen adayları olmak üzere pek çok kişi 2018'de öğretmen maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte sendikalarla yapılan görüşmeler sonrası belirlenen 2018-2019 memur maaşları ve yeni yapılan zam oranları...

2018 öğretmen maaşları ne kadar? sorusu tüm öğretmen ve öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Yeni zamlarla beraber 2018-2019 memur maaşları ve yapılan zam oranları araştırılıyor. İşte memur ve öğretmen maaşları ile ilgili güncel rakamlar…

Geçtiğimiz günlerde sendikalar ve hükümet arasında yapılan görüşmelerin ardından memurların zam oranları belli oldu. Peki öğretmen maaşları gelecek sene ne kadar olacak? Öğretmenler ne kadar maaş alacak? İşte öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının merak ettiği öğretmen maaşlarıyla ilgili detaylar…

Sendikalar ve hükümet arasında 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. 2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Buna göre;

Öğretmen için, 239.00 – 3.712.28 aralığında olacak.

Öğretmen 7/1 için, 214.00 – 3.320.00 aralığında olacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurlara yapılan zam oranı da belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.