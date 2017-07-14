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Adriana Lima’nın kaç parası var?

Adriana Lima hiç olmadığı kadar Türkiye gündemine otururken süper modelin 75 milyon dolarlık serveti göz dolduruyor.

Sozcu.com.tr
09:4214 Temmuz 2017
Ekonomi
Adriana Lima’nın kaç parası var?
Adriana Lima hiç olmadığı kadar Türkiye gündemine otururken süper modelin 75 milyon dolarlık serveti göz dolduruyor.

Brezilyalı süper model Adriana Lima şu sıralar Türk yazar Metin Hara ile olan ilişkisinden dolayı hiç olmadığı kadar gündemde. Hara ile birlikte olduğu haberleri ortaya çıkmadan önce kitaplarını okuduğu göze çarpan Lima yaptığı işlerden hatırı sayılır da bir serveti bulunuyor. Celebrity Net Worth verilerine göre Lima’nın 75 milyon dolar parası var.

yazara

1981 yılında Brezilya’nın Bahia eyaletinde doğan Lima daha 15 yaşındayken Ford’un sponsor olduğu bir güzellik yarışmasında adını duyurdu. 2000 yılından beri Victoria Secret modeli olan Brezilyalı güzel 2003-2009 yılları arasında kozmetik firması Maybelinne’in reklam yüzü oldu.

1999 yılından beri Victoria's Secret modeli olan Adriana Lima 2014 yılında Londra'daki defilede... Ünlü modelin yanında Alessandra Ambrosi göz kamaştırıyor. Fotoğraf: Shutterstock

1999 yılından beri Victoria’s Secret modeli olan Adriana Lima 2014 yılında Londra’daki defilede… Ünlü modelin yanında Alessandra Ambrosi göz kamaştırıyor. Fotoğraf: Shutterstock

Vera Wang, Giorgio Armani, Guess, Mossimo, BCBG ve Versace Lima’nın bugüne kadar çalıştığı firmalar arasında. 2012 yılında 8 milyon dolara bir malikane alan Lima katolik kilisesi ve yetimhanelere yaptığı bağışlarla da adından söz ettiriyor.

Gisele Bündchen Fotoğraf: Reuters

Gisele Bündchen Fotoğraf: Shutterstock

2016 yılında kazandığı 10.5 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan ikinci süpermodeli olan Lima’yı 30 milyon dolarlık geliriyle vatandaşı Gisele Bündchen geçmişti. Adirana Lima’nın menajerlik şirketi ise The Society Management.

Fotoğraf: Shutterstock

Fotoğraf: Shutterstock

10.7 milyon Instagram takipçisi ve 6.4 milyon Facebook hayranı olan Lima burada görselini paylaştığı ürünlerden de hatırı sayılır bir para kazanıyor.

Fotoğraf: Shutterstock

1.78 metre boyunda olan Lima 55 kilogram ağırlığında. Fotoğraf: Shutterstock

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Son güncelleme: 10:0414.07.2017
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