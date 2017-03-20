Akbank çalışanlarının grevine AKP engeli!

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde aldığı grev kararı ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle altmış gün ertelendi.

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’nın Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde aldığı grev kararı ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle altmış gün ertelendi.

Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi. Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Akbank Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının, ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

AKBANK’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Akbank’tan şu açıklama yapıldı:

Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (Banksis) arasında 17. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili arabulucu sürecinde taraflar arasında mutabakat sağlanamadığı duyurulmuştu.

Banksis tarafından grev kararı alınmıştır. Bu karar, 6356 sayılı Kanunun 63’ncü maddesi hükmü gereğince ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu’nun 20.3.2017 tarih ve 2017/10038 sayılı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmiştir. Bu süre içerisinde uzlaşma sağlanamaz ise taraflardan birinin başvurusu üzerine Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’nca düzenlenerek uyuşmazlık çözümlenecek ve süreç sona erecektir.Bu süre içerisinde uzlaşma sağlanamaz ise taraflardan birinin başvurusu üzerine Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’nca düzenlenerek uyuşmazlık çözümlenecek ve süreç sona erecektir. ANKA