Asgari ücret ne kadar olacak? 2018 yılın asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

7 milyon çalışan yeni yılda ne kadar kazanacağını merak ediyor. Asgari ücretle geçimlerini sağlayan vatandaşların merak ettikleri soruların başında "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu geliyor. 2018'de asgari ücretin ne kadar olacağına dair net bir açıklama olmasa da, 2018 asgari ücret hakkında tahminler ve öneriler bulunuyor...

Asgari ücret artacak mı sorusu birçok vatandaşın gündeminde. Asgari ücretin 2018’de ne kadar olacağını araştıran vatandaşlar, geçim dertlerine deva olacak bir artış bekliyor. Peki şu an asgari ücret ne kadar?

2018’DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bugün için asgari ücret, bekar bir işçi için brüt 1.777,5 lira; kesintiler sonrası çalışanın eline ise 1.404,6 lira geçiyor. Kapıcılar içinse net asgari ücret, 1.510,87 lira. 2018’de ne kadar artacağına dair bir açıklama bulunmuyor ancak geçen seneki oranlar çerçevesinde artarsa 1.510 lira civarlarına yükselebilir.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan bugünkü yazısında 2018'de asgari ücret konusunu kaleme aldı. İşte Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı:

Yaklaşık 7 milyon çalışan için kritik döneme girildi. 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı için işçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu masaya oturacak ve pazarlıklar başlayacak.

Kısaca, aralık sonuna kadarki süreçten bahsedeyim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olacak. Pazarlıklar, Aralık sonuna kadar sürecek ve yılsonunda yeni asgari ücret belirlenecek. Bugün için asgari ücret, bekar bir işçi için brüt 1.777,5 lira; kesintiler sonrası çalışanın eline ise 1.404,6 lira geçiyor. Kapıcılar içinse net asgari ücret, 1.510,87 lira.

Gelelim, 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına. Şu sıralar her kesimden farklı farklı görüşler çıkıyor. Kimileri, en az enflasyon kadar zam olması lazım diyor, kimileri ise asgari ücretin yüzde 15 arttırılacağını söylüyor. Peki, masadaki seçenekler ne? Türk-İş, enflasyon oranı ve bir işçinin yaşam maliyetini masaya koyacak ki, Türk-İş’in son yaptığı araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 1.901,8 lira. Bu da, mevcut asgari ücretin yüzde 35 fazlası anlamına geliyor. Asgari ücret görüşmelerinde TİSK ise, son iki yıldır işverene verilen 100 liralık desteğin 2018’de de devam etmesini isteyecek.

Hadi gelin, birlikte bir analiz yapıp, 2018’de asgari ücretin üç aşağı beş yukarı kaç lira olacağına bakalım. Memur ve emeklilerinin gelecek yıl için alacağı zam, yüzde 7,5 olarak belirlendi. Bunu bir kenara koyalım. Merkez Bankası’nın 2018 için enflasyon beklentisi ise; son revizyonla yüzde 7. Ne mi demek istiyorum? Memurlara yüzde 7,5 zam verilirken, enflasyon beklentisi de yüzde 7’lerde iken; kimse, asgari ücrete yüzde 15 ve üzeri bir zam beklemesin. Şunu da söyleyeyim, TİSK’in devam etmesi için masaya getireceği işverene 100 liralık asgari ücret desteği var ya; işte, 2018 bütçesinde böyle bir ödenek de ayrılmadı. Yani, gelecek yıl işverene asgari ücret desteği olmayacak. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 2018’de asgari ücret zammının en fazla yüzde 8 ya da yüzde 9 olacağını söylersek, çok da yanılmış olmayız. Yüzde 8 demek, gelecek yıl bekar bir işçinin eline geçecek aylık net ücret 112.3 lira artışla 1.516,9 lira olacak demektir.

KILIÇDAROĞLU: ASGARİ ÜCRET EN AZ 2 BİN LİRA OLMALI!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, taşeron işçilerin sorunlarına ve asgari ücretin yetersizliğine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücret net 2 bin lira olmalı dedim. Hatırlar mısınız? Asgari ücret net 1500 lira olsun dediğim zaman kıyameti koparmışlardı. Ne yaptık? Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 1500 lira dedik. Demek ki oluyor. Biliyorum, 2 bin lira asgari ücret olur mu? Evet olur. Asgari ücret vergiden muaf olur. Zaten otomatikman 2 bin lira yapıyor. Söylediğim sözün hangi gerekçe ile söylendiğini bilsinler. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşülecek. Asgari ücret önümüzdeki dönemde en az net 2 bin lira olmalı. 2 bin lira yüksek.

Buna karşı çıkanlara şu teklifi yapıyorum: Ayda 1400 lira verelim sadece bir ay ve geçin diyelim.

Faiz lobilerine para buluyorsun. 15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar para verdiler. Çalıştılar mı? Ellerinde viski bardakları ile oturdular dünyanın parasını aldılar. İçeride de bir grup faiz lobisine para ödediler. 620 milyar lira. Onlara da para buluyorsun. Asgari ücretliden vergi alıyorsun.

Biz faiz lobisinden alacağız, ranttan alacağız, asgari ücretliye vereceğiz. 1300 lira yaptılar, sonra yüzde 7.9'luk zamla 1404 lira oldu. Peki, son bir yılda ne oldu? Sadece patatese yüzde 49 zam geldi. Tereyağ yüzde 37.3, nohuta yüzde 34, her şeye zam geldi, hepsi de yüzde 10'un üzerinde, yüzde 20'nin üzerinde. Ankara'daki beyler asgari ücretlilerin sırtına binmiş keyiflerini sürüyorlar. Bu oyuna artık son vereceğiz.Taşeron işçisi ile, asgari ücretli ile, çocukları aylardır hapishanelerde olan annelerle birlikte mücadele edeceğiz.