Bakan Ağbal’dan asgari ücret açıklaması!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın ardından işverenlere destek amacıyla verilen 100 liralık işveren desteğini 2018 yılından itibaren uygulamayacaklarını bildirdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Ağbal, 100 liralık asgari ücret desteğini 2016 yılında “bir defaya mahsus” olarak getirdiklerini, ancak talep üzerine desteği bu yıl da uyguladıklarını söyledi. Geçici uygulama olduğu için Çalışma Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesine asgari ücret desteğiyle ilgili bir ödenek koymadıklarını belirten Bakan Ağbal, “2017 yılının sonuna denk gelen ödemeleri önümüzdeki yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödeyeceğiz. Sadece 2017'den kalan bu ödemeler için bütçeye ödenek koyduk” dedi.

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100 liralık Asgari ücret desteği, 2016 yılında asgari ücretin bin liradan bin 300 liraya yükseltilmesinden sonra işverenlerden gelen yoğun talepler üzerine getirilmişti. Bu destekle işverenler 2016 yılında ödedikleri her bin 300 liralık asgari ücretin 100 lirasını, 2017 yılında da bin 404 liralık asgari ücretin yine 100 lirasını devletten alıyorlardı.

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Destek sadece asgari ücretle çalışan yaklaşık 6 milyon işçi değil, aylık 3 bin 300 liraya kadar maaş alan yaklaşık 11 milyon çalışanın tamamını ilgilendiriyor. Yapılan bu destek devlet bütçesine 9-10 milyar lira civarında maliyet oluşturuyordu. Hükümet işverenlerin ‘işçi atarız' uyarıları üzerine bu desteği getirmek zorunda kalmıştı. 100 liralık ödeme işçiye değil işverenlere yapıldığı için desteğin kalkması işçileri değil direkt işverenleri etkileyecek.