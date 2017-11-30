Bakan Sarıeroğlu’ndan istihdam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milli istihdam seferberliğinin ikinci fazını önümüzdeki günlerde başlatacaklarını, işbaşı eğitim programlarını da üç aydan altı aya çıkaracaklarını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu İstanbul’da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinin ikinci fazını önümüzdeki günlerde başlatacağız. Özellikle kadınlarla alakalı bugüne kadar getirdiğimiz teşviklerin beklediğimiz faydayı sağlamamasındaki temel sebebin diğer teşviklerle örtüşüyor olması ve tercihlerin genelde başka alanlara doğru kaymasına sebep olacak bir nitelikte olması olarak görüyoruz. Bunu engelleyecek şekilde düzenlemeler hazırladık” dedi.

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Sarıeroğlu ayrıca işbaşı eğitim programlarını da üç aydan altı aya çıkartacaklarını da belirtti.

Cuma günü ekonomi yönetimine yeni dönemde uygulanacak teşviklerin bir sunumunu gerçekleştireceklerini de belirten Sarıeroğlu, son bir yılda 1.4 milyon kişiye iş sağlandığını, yürüttükleri çalışmaların detaylarının da iş dünyası ile kısa sürede paylaşılacağını belirtti.