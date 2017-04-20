Borsa İstanbul Behzat Ç.’yi de satar mı?

Borsa İstanbul dizi bonoları satmak için proje üretiyor. Görünüşe göre ilk satılacak dizi Diriliş Ertuğrul olacak. Peki ya Borsa İstanbul bugün yayına konsa reytinglerde yine üst sıralarda yar alacak olan ve bazı sebeplerle yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun ve Behzat Ç. gibi dizileri veya Olacak O Kadar gibi programları da satacak mı?

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul Borsa İstanbul’a açılıyor. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ diziler üzerinden bir bono piyasası oluşturarak bu bonoların önümüzdeki dönemde satılabilir olması modelini geliştirmeye çalışıyor.

Karadağ başta Diriliş Ertuğrul olmak üzere bazı projelerle görüşme aşamasında olduklarını söyledi.

Karadağ sistemi şöyle anlattı: Bizim satmamız için diyelim ki 40 bölüm bir hacim olması lazım. Diyelim ki A dizisi 2 yıllığına 40 bölümlük diziyi, kanalla bölüm başına 2 milyon liraya anlaşıyor. 2 yıllık hibrit bono gibi düşünelim; 80 milyon lira. Onun indirilmiş nakit akımı, yüzde 50’sini satsak, 40 milyon liralık büyüklük yapıyor. Onu alan yatırımcı vade sonunda, bir, o sabit getiriyi alacak; iki, belki reyting veya yurtdışı satışa duyarlı bir gelir dilimi de koyacağız oraya. Atıyorum; yüzde 10 artı reytinge duyarlı bir gelir elde etmiş olacaksınız diziden. Modelleme çok güzel. Ama o modellemeyi biraz daha öngörülebilir kılmaya çalışıyoruz. Orada getirisi garanti bir gelir akımı var. Bir şekilde finansal tüketiciye hem popüler hem riski az ve iyi getirinin olduğu ürünleri yakalayacağız.

TRT’de yayımlanan Diriliş Ertuğrul yayınlandığı çarşamba günleri reytingleri kasıp kavuruyor.

Öyle ki dizinin özeti reytinglerde ikinci yeni bölümü ise birinci oluyor. Kantar Medya’nın reyting ölçümlerine göre Diriliş Ertuğrul dün yüzde 14.38 reyting alarak birinci oldu. Diriliş Ertuğrul’un özet bölümü ise yüzde 6.02 ile ikinci sıraya yerleşti. Onu yüzde 5.62 reyting ile Kara Sevda izledi.

İslam Kalkınma Bankası ile ortaklık görüşmeleri yapan Borsa İstanbul’un iktidar baskısıyla yayından kaldrılan bir dönem reytingleri kasıp kavuran ve bugün tekrar yayımlansa ilk 10 içerisine girebilecek dizileri ve televizyon progrmaları için de satış yapmak isteyip istemeyeceği merak ediliyor.

Örneğin Olacak O kadar?



Ya da Leyla ile Mecnun?



Veyahut Behzat Ç.?



Uzmanlar dizilere bono çıkarmanın riskli olabileceğinden söz ediyor. Dizinin yayından kaldırılması durumunda bonolara ne olacağı merak konusu. Öte yandan bonosu çıkarılan dizi uzun süre yayında tutulabilir. Bu da bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor.