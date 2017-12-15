Bütçe Kasım ayında fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kasım ayında bütçenin 8 buçuk milyar TL fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 13.6 milyar TL olduğunu açıkladı.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kasım ayında merkezi yönetim bütçesinin 8.5 milyar lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın (FDF) ise 13.6 milyar lira olduğunu söyledi.

Geçen yıl Kasım ayında bütçe fazlası 10 milyar TL, FDF ise 13.9 milyar TL olmuştu.

Bütçe gerçekleşmelerine dair yaptığı yazılı açıklamada Ağbal, yılın ilk 11 ayında bütçe açığının 26.5 milyar lira, FDF’nin ise 28.8 milyar TL olduğunu belirterek, “Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 17.7 artarak 601 milyar lira, faiz dışı giderler yüzde 18.1 artarak 545.8 milyar lira olmuştur. Bütçe gelirleri ise yüzde 13 artarak 574.6 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 16.7 artarak 489.3 milyar lira olmuştur” dedi.

Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki canlanmanın vergi gelirlerinde görece yukarı yönlü bir gelişmeyi desteklerken, bütçe giderlerindeki artış oranının görece aşağı yönlü bir görünüme sahip olduğunu kaydeden Ağbal, “Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılması noktasında gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.