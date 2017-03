Merkez Bankası’nın her akşam farklı bir faiz oranı uyguladığını aktaran ekonomist Mahfi Eğilmez, “Kırılgan beşli içinde böyle bir uygulama yok. Dalgalı faizle tuhaf bir sisteme girdik” dedi

Kurda ‘dalgalı' rejimi tercih eden Türkiye'nin faizde de yeni bir döneme girdiğine işaret eden Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve bir dönem Hazine Müştaşarlığı yapan Mahfi Eğilmez, para piyasalarına yaptığı müdahalelerle tartışmaların odağında yer alan Merkez Bankası'nın ‘dalgalı faiz rejimini' başlattığına dikkat çekti. Eğilmez, iki aydır her gün yeniden belirlenen ‘geç likidite penceresi' imkanı ile farklı bir faiz rejime geçildiğini söyledi. Bu uygulama ile her gün farklı bir faiz oranının uygulandığını aktaran Eğilmez, “Biz son iki ayda yeni bir icat yaptık, dalgalı faiz rejimine geçtik, Merkez Bankası faizi her akşam değiştiriyor. Kırılgan beşli içinde böyle bir uygulama yok. Dalgalı faizle tuhaf bir sisteme girdik” diye konuştu.

SORUN DOLAR DEĞİL

Perakende sektörünü bir araya getiren 9'uncu AVM Yatırım Konferansı'nda sektör temsilcilerine yönelik ekonomik gidişat ile ilgili bir sunum hazırlayan Eğilmez, Türkiye'nin Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ile birlikte aynı ligde yer aldığı ve ‘kırılgan beşli' olarak adlandırılan grup içinde toparlanamayan tek ülke olduğuna dikkat çekti. TL'deki değer kaybının hızla sürdüğünü ve bu durumun içerideki sorunlara işaret ettiğini anlatan Eğilmez, “Bu bize şunu gösteriyor, sorun doların tüm dünyada değer kazanması değil bizim iç sorunlarımızdan kaynaklanıyor. Türkiye, referandum işini gündeme taşıdığından beri, TL ciddi değer kaybediyor. ABD'de Donald Trump'un başkanlık yarışını kazandığı gün kur 3.19 idi ve kırılgan beşli içinde tek toparlayamayan biz kaldık” dedi.

Türkiye'nin gelecek 2 yıllık dönemde 200 milyar dolarlık kaynak bulması gerektiğini ve bunun 165 milyar dolarının vadesi dolan dış borçlardan oluştuğunu dile getiren Eğilmez, 35 milyar dolarlık cari açıkla birlikte bu paranın tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu parayı yeniden yapılandırma gibi yollarla kolaylıkla bulabileceğini ancak riskleri büyütmemesi gerektiğini söyleyen Eğilmez, şöyle devam etti: “Normal bir yönetim yapabilsek burada bir problem olmaz. İşsizlik artıyor, Türkiye'de en önemli sorunumuz bu. 3.7 milyon işsizimiz var. 2.2 milyon kişi de iş aramaktan ümidini kesti. Hükümetin yaptığı ‘işçi alın' çağrılarının ardından bu 2.2 milyon kişi de işe başvuracak. Resmi işsiz sayımız da bu nedenle biz ‘küçüldü' derken artacak.”

Doğu'ya devlet gitsin

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin teşvikleri doğru yapamadığını belirtti. Bölgesel teşviklerde siyasetin devreye girdiğini ve bu tür uygulamalarda bölgeleri devreden çıkarmak gerektiğini anlatan Eğilmez şunları söyledi: “Teşvikleri ürün seçerek vermek gerekir. Doğu ve Güneydoğu'da devlet KİT'ler kurarak kendisi yatırım yapmalı ve zarar etmeyi göze almalı. Bu işi bölgeden soyutlamak gerekiyor. Yapısal reformları yapamazsak 20 bin dolarlık kişi başı gelire sıçrama imkanımız yok. Burada mesele prestij işi değil. Bizim yapısal reformumuz eğitimle başlamak zorunda. Buluş yapmayan ülkelerin ileriye gitme imkanı yok.”

AYŞE TEYZE FAİZ ARTIŞI İSTİYOR

Türkiye'nin ekonomideki öncü göstergesinin dolar olduğunu, insanların ve piyasaların enflasyon, işsizlik ve büyüme oranlarına takılmadığını kaydeden Mahfi Eğilmez, dolar yükseldikçe güvenin düştüğünü, dolardaki düşüşün ise güveni artırdığını belirtti. “Sokaktaki Ayşe Teyze dahil, insanlar ‘faiz artsın' diyor, kimse kur yükselsin demiyor” açıklamasını yapan Eğilmez, 2001 krizinin ardından sağlam bankacılık sistemi kurup, borç yükünü düşürerek bütçe açığını kapatan Türkiye'nin o tarihten sonra yeni bir icraata imza atmadığını dile getirdi.