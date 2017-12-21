Divan Cizre açıldı

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Divan Grubu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yeni bir yatırım yaptı. Mustafa V. Koç’un 2014 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde temellerini attığı Divan Cizre’nin açılışı, Çevre ve Şehircililk Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfak Hisarcıklıoğlu ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Çağlı ve Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum’un katılımıyla gerçekleşti.

Koç Topluluğu'nun turizm sektöründeki markası Divan Grubu işletmeciliğinde, yatırımı Limçağ Turizm ve Otelcilik tarafından gerçekleştirilen ve toplam inşaat maliyeti 18 milyon dolar olan Divan Cizre hizmete başladı. Toplam 285 yatak kapasiteli Divan Cizre, bölgenin ilk 5 yıldızlı oteli olma özelliğini taşıyor.

BÖLGEYE OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ STANDARTLAR GETİRECEK

Divan Grubu CEO'su Richard Appelbaum Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen yatırımla ilgili şunları söyledi: “Divan Grubu olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç'un inancı ve manevi desteğiyle temellerini 2014 yılında attığımız bu iş birliğini hayata geçirmenin gurur ve mutluğu içindeyiz. Bugüne kadar yaptığı tüm yatırımlarla turizm sektöründe pek çok ilke imza atmış Divan Grubu olarak, bölgede ve sektörümüzde yaşanan tüm zorluklara rağmen Divan Cizre'nin bölge turizmine ve yaratacağı istihdamla da ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu proje ile bölgeye otelcilik sektöründe yeni standartlar gelecek ve turizm sektörü daha da güçlenecek.”

DİVAN CİZRE OTEL, BÖLGEDE TURİZMİN KAPILARINI AÇACAK

Divan Cizre yatırımcısı Limçağ Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Çağlı ise konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Bölgemizin ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Cizre, hem ticari hem de turizm bakımından bölgeye hacim kazandıracak ve istihdam sağlayacak önemli bir proje. Bölge olarak geçirdiğimiz zor zamanlara rağmen merhum Mustafa V. Koç'un önderliğinde temellerini attığımız ve Divan Grubu'nun destekleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz projeyi tamamladık. Böyle zor durumlarda gerçekleştirilen her hamlenin, sadece şehrimiz için değil, bölge ve ülke için de değer yaratacağına inanıyoruz. Divan Cizre bunun en güzel örneği ve sembolü olacaktır. Türkiye’nin tarihi güzellikleri ile dolu Cizre ilçemizde kültür turizmini arttırmayı ve ilçemizin tarihi yapısını tüm halkımızla tanıştırmayı istiyoruz. Birçok tarihi yapıyı ve zenginliği barındıran Cizre, otelimizin açılması ile de bölgede turizmin kapılarını açacaktır.”