Doğuş Grubu’ndan beIN açıklaması

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada NTV ve Star'ın satışı için beIN ile bir anlaşma yapılmadığı belirtildi.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada NTV ve Star'ın satışı için beIN ile bir anlaşma yapılmadığı belirtildi.

Doğuş Grubu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde özellikle sosyal medyada Doğuş Grubu'nun en önemli faaliyet kollarından olan Yayın Grubu'muzun satışına ilişkin olarak yapılan haberler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Televizyon, radyo, internet ve dergicilik alanında yıllardır başarıyla sürdürdüğü dinamik yayıncılık anlayışı ve lider markalarıyla ülkemizin önemli değerlerinden olan Yayın Grubu'muzun tamamına veya herhangi bir markasına ilişkin olarak iddia edildiği gibi beIN ile bir anlaşma bulunmamaktadır.

‘YENİ YATIRIM FIRSATLARINI HER ZAMAN DEĞERLENDİRMEKTEYİZ’

Hem Türkiye'de, hem de küresel anlamda içerik üretimi ve yayıncılık konusunda üstün başarısını yıllar boyu kanıtlamış Yayın sektörümüze ve markalarımıza yatırımlarımız devam etmektedir. Bu anlamda çok önemli bir girişimimiz olan Puhu TV'yi 2017 yılı başında ülkemizde hizmete açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Doğuş Grubu olarak vizyoner, yenilikçi ve girişimci bakış açımızın bir parçası olarak sürekli yeni fırsatları gözlemliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'ye ekonomik, sosyal, kültürel anlamda değer katacak, aynı zamanda istihdam yaratacak yeni yatırım fırsatlarını da her zaman değerlendirmekteyiz.