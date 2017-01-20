Dolar kaç para? Euro ne kadar?

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası hafta başında gerileyen dolar ve euro yine yükselişe geçti. Peki, dolar ve euro kaç para?

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası hafta başında gerileyen dolar ve euro yine yükselişe geçti. Peki, dolar ve euro kaç para?

Merkez Bankası’nın art arda yaptığı müdahalelerle hafta başında 3.76’ya gerileyen dolar dün itibari ile yine yükselişe geçti.

DOLAR VE EURO KAÇ PARA?

20 Ocak saat 09.40 itibari ile:

DOLAR (USD)

Alış: 3,8212

Satış: 3,8228

EURO (EUR)

Alış: 4,0804

Satış: 4,0823

İntegral Menkul tarafından yapılan değerlendirmeye göre USD/TRY paritesi, 3.80 üzeri seyrini korumaya devam ediyor. Global piyasalarda, Doların toparlanması USD/TRY'nin 3.80 üzeri hamlelerine izin vermiş durumda. Haftanın geneline bakıldığında, Türk Lirası ABD Doları karşısında %2'ye yakın değer kaybetmiş gözüküyor. TL'nin değerlenmesi için geçtiğimiz haftadan bu yana TCMB'den hamleler gelmeye devam ediyor. Bu haftada, repo ihalesi açmamaya devam ederken, son iki gündür döviz depo ihaleleri açtığını izliyoruz. Merkez Bankası, piyasalarda sıkılaştırma politikasına devam ediyor. Dün itibari ile ortalama fonlama maliyeti %9.09 seviyesine yükselirken, fonlama miktarının ise yükselişle 78 milyar TL seviyesine ulaştığı görülüyor. Merkez Bankası, 24 Ocak toplantısına kadar sıkılaştırma adımlarına devam edecek gibi görünüyor ve aynı şekilde aldığı bu önlemlerin döviz kuru üzerinde ne şiddette etkili olup olmadığını da toplantı gününe kadar izlemek isteyecektir. Diğer yandan bugün görevi devir alacak olan Trump sonrasında ABD dolarının dünya piyasalarında güçlenip güçlenmeyeceği, TCMB içinde önemli olacak.

Bugünün veri takviminde, Fed üyelerinden Harker (17:00) ve Williams(21:00) konuşmaları takip edilecek. USD/TRY paritesi teknik olarak, yükselen kanal içerisinde seyrini korumaya devam ediyor. Paritenin, 3.80 üzeri seyrini korumaya devam etmesi yükselişin sürmesine yardımcı olabilir. Ancak, paritede asıl güçlenmeden bahsedebilmemiz için 3.85 üzeri kapanışlar gerekli. Geri çekilmelerde, 3.80 seviyesinin altına doğru hamleler aşağı yönde 3.75

desteğine doğru uzamalara neden olabilir. Son dönemde, Merkez Bankasından gelen hamleleri göz önünde bulundurursak yukarı hareketler sınırlı kalmaya devam edebilir.

Destekler: 3,75 / 3,7180 / 3,63

Dirençler: 3,84 / 3,85 / 3,9240