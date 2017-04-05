Dolar ve euro ne kadar oldu?

9 yılın en yüksek enflasyon verisinin açıklanması üzerine yükselişini sürdüren dolar/TL bugüne de 3.67'nin üzerinde başladı. Yükselişini sürdüren dolar/TL, öğleden sonra 3.70'i aştı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının etkisiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de dış piyasalardaki gelişmeler ve yaklaşan referandum süreci izleniyor.

Dolar/TL’nin yükselişini Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan şöyle yorumladı:

Piyasa 3,60'ın altını aşırı gördü; ancak yukarıda da aşırı göreceği seviyeler olacaktır. Belki 3,65 üzerindeki hareket belirginleştiği için bir kademe yukarıda olacak USD/TRY'deki 14 Nisan kapanışı. Hem Trump ve Xi arasında gerçekleşecek olan görüşme, hem de Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi gelişen piyasaları biraz baskı altına aldı. İstihdam verisi içindeki ücretler kalemi güçlü bir eğilime işaret ederse Fed'i potaya sokabilir. Zaman zaman Güney Afrika randı ve Meksika pesosu özelinde negatif ayrışmalar olabiliyor, genel faktörler de aslında bütün gelişen ülke paralarını bozuyor.

TCMB'de PPK üyelerinden Sn. Ahmet Faruk Aysan'ın istifa etmesi haberinin; kurdaki hareketin ve haberin zamanlamalarının farklı olmasından dolayı dramatik bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum.

Bugün özelinde TL'de USD'ye karşı %0,4'lük değer kaybı mevcuttur. ZAR'da negatif ayrışma devam ediyor; bugün de %1,3 değer kaybetti. Asya para birimlerinden THB, TWD ve KRW'de yarın başlayacak olan Trump ve Xi görüşmesi öncesinde değer kaybı var. TL'nin 3,67 üzerinde kalması sıkıntı; güniçi hareketlerde 3,73'e, geniş perspektifte 3,80'e gidebiliriz.

Bugün Fed tutanakları açıklanıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda; aslı cevabını arayacağımız soru Fed'in faiz artışını neden Mart'a aldığı yönünde olabilir. Mart FOMC'sinden hatırladığımız; Fed'in henüz Trump reformlarının etkisini hesap edemediğiydi. Fed içerisinde değişiklikler olacak; istifa edenlerin yerine atamalar ve boş Fed koltuklarına atamalar olacak ve Trump'ın yapacağı atamalar Fed'e de yeni bir duruş kazandırabilir. Piyasanın asıl reaksiyonu ise Cuma gelecek olan veri ile olur; ancak hatırlatmak isteriz ki ücretler kırılımı manşet istihdam rakamından daha önemli.

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‘ABD TAHVİLLERİ KURDAKİ BASKIYI ARTIRDI’

ALB Foreks Yönetmeni Onur Altın, Güney Afrika Maliye Bakanı’nın görevden alınması ve iki kurumdan gelen not indirimi ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısının devam ettiğini belirterek, “Yurtiçinde ise yüksek enflasyonun ardından ortalama fonlama maliyetindeki yükselişe rağmen TL’de değer kaybı devam ediyor. TCMB TL üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor ancak yeterli değil, enflasyonda gelinen seviyeler önümüzdeki dönemde bir faiz artırım beklentisini beraberinde getiriyor” dedi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin de kurda baskı yarattığını söyleyen Altın, “Kurdaki yükseliş eğilimi bugün de devam edebilir. ABD tahvil faizlerinin yüzde 2.30 seviyesinin üzerinde kalması ve gelecek verilere bağlı olarak referanduma kadar ki süreçte dolar/TL 3.75-3.78 seviyelerine gidebilir. Piyasada henüz bir referandum fiyatlaması yok ancak çıkacak sonuca bağlı olarak kurda sert bir hareket görülmesi olası” dedi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ABD VE TRUMP’DA

Yatırımcıların bu hafta odaklanacakları konular Fed tutanakları, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Perşembe ve Cuma günü yapacağı görüşmeler olacak.

Dolar bugünkü işlemlerde yen karşısında değer kazanmaya çalışsa da Kuzey Kore’nin ABD-Çin zirvesi öncesi denize balistik füze fırlatmasının ardından kazanımlarını geri verdi.

Kuzey Kore’nin yarın başlayacak ABD-Çin zirvesi öncesi fırlattığı füze, yen gibi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Zirvenin yanı sıra, istediği sağlık yasa tasarısı için partisinden destek bulamayan ABD Başkanı Donald Trump’ın vaat ettiği politikaları hayata geçiremeyeceğine yönelik şüpheler de dolardaki olası kazanımları sınırlıyor.

TCMB dün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını sıfır olarak belirledi ve ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47 seviyesinde oluştu.

Reuters