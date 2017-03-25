Dursun Özbek’ten ‘Galatasaray’ın vergi borcu’ açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yetkililerle görüşerek Galatasaray'ın vergi borcunu 304 milyon TL'den 19 milyon TL'ye indirdiklerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Galatasaray’ın bu dönemde oluşan 304 milyon TL’lik vergi borcunu 19 milyon TL’ye indirdiklerini ifade etti. İşte Özbek’in konuşmalarından satır başları:

300 milyon TL vergi borcumuz vardı. Hangi yönetim bu borcu yapmış olursa olsun ben bunu demek zorundayım.Yaptığımız görüşmeler sonucu bu borcu 19 milyon liraya düşürdük.

2016 yılı itibariyle Galatasaray’ın geliri 559.8 milyon lira. Giderimiz 549 milyon lira. Peki bu dönem zararı nereden geliyor? Galatasaray’ın borçlarının büyük bölümü faizler ve kur farkından oluşuyor. Eğer bunu çözersek kimse önümüzde duramaz.

Mağazacılık sektöründe zararlar vardı. Bir depoda 2 yıldızlı 3 yıldızlı formalarımız vardı. Yaptırmışlar, satışa çıkmamış. Depoya gittik baktık kadın etekleri vardı. Zamanında yaptırmışlar ama hiç satışa çıkmamış. Kulpu kırık, sapı kırık bir sürü ürün var. Üretilmiş ama piyasaya sürülmemiş. Bunlardan hep zarar oluşmuş. Mağazacılık faaliyetlerinde 19 milyon TL’lik açıklanması gereken bir husus var.

Bütün amacım Emlak Konut projesiyle banka borçlarından sıyrılmak. G.Saray’ın banka borcu 760 milyondan 430 milyon liraya düştü.