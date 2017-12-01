Elektrikli otonun kalbine zorlu geçiş

Manisa’da 600 milyon dolarlık nikel ve kobalt yatırımı yapan Zorlu Grubu, elektrikli otomobillerin kalbi olan batarya için önemli olan nikel üretim tesislerinin benzerini Eskişehir’de kurup, Türkiye’ye yayacak.

Türkiye maden rezervleri ve çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak bu zenginliği yeterince değerlendiremediği için son dönemde maden ithalatına her yıl yaklaşık 11 milyar dolar kaynak ayırıyor. Madencilik, devletin yetişemediği alanlarda özel sektörün daha yoğun devreye girdiği alanların başında geliyor. Türkiye'nin otomobilini yapacak 5 babayiğitten biri olan Zorlu Grubu iştiraklerinden Manisa Gördes'te kurulu Meta Nikel de bu alandaki açığı kapatmak ve yüksek katma değerli ürün üretmek için harekete geçen şirketlerden biri. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Türkiye'nin ilk nikel kobalt işletme tesisi Meta Nikel'in kuzey yarımkürede ilk ve dünyadaki 10 işletmeden biri olduğunu söyledi.

5 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Geleceğin hammaddesi nikele 10 yıldır yatırım yaptıklarını dile getiren Yüngül, “İlk faz için 600 milyon dolar yatırım yaptık. 2015-2023 yıllarını kapsayan ikinci faz ile birlikte yatırım 860 milyon dolara ulaşacak. Yatırımların sonunda şirketimizin 10 bin ton olan nikel metal kapasitesi 20 bin tona çıkacak. Bölgede yarattığımız ekosistem ile yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı doğacak. Nikelin katma değeri yüksek formalarının ihracatı ile cari açığın daraltılmasına katkı sağlayacağız. Meta şu an yıllık 120 milyon dolar ihracat yapıyor” dedi. Yüngül, nikelin son yıllarda çok daha fazla ön plana çıkmasının temel nedeninin elektrikli otomobillerin kalbi olarak nitelendirilen bataryalarının ana maddelerinden birinin olmasından kaynaklandığına da dikkat çekti. Dünyada nikel pazarının 20 milyar dolar olduğunu ve her geçen gün büyüdüğünü de aktaran Yüngül, “Nikelde girdilerin yüzde 80'inden fazlası yerli. Sadece sülfirik asiti ithal ediyoruz. Yerlilik oranı çok yüksek. Satış sorunumuz da yok. Hep talebi olan bir ürün. Şu anda üretimin tamamını ihraç ediyoruz. İhracatın yüzde 90'ını Çin'e geriye kalanını da Kore'ye yapıyoruz. Biz bu işe başladığımızda nikelin fiyatı 33 bin dolardı, şimdi 12 bin dolar” diye konuştu.

BATARYA NİKELE İLGİYİ ARTIRDI

Ömer Yüngül, nikelde satış sorunu olmadığını ve alım yapmak isteyenlerin kendilerine başvurduğunu kaydetti. Yüngül şunları söyledi: “Çok teklif alıyoruz. Özellikle elektrikli oto bataryası bu madene ilgiyi artırdı. Şu anda dünyada 8 bin megavat gücünde pil üretimi yapılıyor. Bu 200 bin araç pili demek.1 milyon elektrikli araç satılacağı düşünüldüğünde bu gücün 40 gigavata çıkacağı tahmin ediliyor. Potansiyel çok fazla. Kullanımı artacak. Üç boyutlu yazıcının kartuşunda da kullanılacak. Ayrıca çelik, kimya, porselen, cam, oto, gemi ve uçak sanayinde nikelin katma değeri yüksek formlarını üretip ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız.”

SAMANLIKTA İĞNE ARIYORLAR

Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Gördes'teki rezervde nikelin oranının yüzde 2'ye yakın olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Yani 100 ton topraktan 2 ton nikel elde ediyoruz. Uzun yıllar yurtdışından ithal edilmek zorunda kalınan nikel ve kobalt, Meta Nikel yatırımı ile artık ithal edilmek zorunda kalmayacak. Ayrıca nikeli metal ve farklı formlarına dönüştürecek Ar-Ge çalışmalarımızla katma değerli ürün çeşitliliğimizi de artıracağız” dedi.