Fed bu gece ne yapacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gece faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed Başkanı Janet Yellen faizlere ilişkin görev süresinin bitmesinden önceki son basın toplantısını yapacak.

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Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) bugün faiz oranlarını artırması bekleniyor ancak daha da önemlisi, başkan Donald Trump yönetiminin vergi revizyonunun ekonomiyi nasıl etkileyebileceği konusundaki en güçlü ipucunu verebilir.

Yatırımcıların dikkati Fed’in desteklerle canlandırılan ekonomik büyümeyi, bazı yetkililerin yüksek faiz oranları isteğini kısıtlayan süregelen zayıf enflasyon ve düşük ücret artışıyla nasıl dengelemeyi hedeflediğine çevrilecek.

DÖRT YILLIK BASIN TOPLANTISI BİTİYOR

Fed iki günlük toplantısının ardından TSİ 2200’de açıklama yapacak ve son ekonomik tahminlerini belirtecek. Fed Başkanı Janet Yellen 2230’da basın toplantısı düzenleyecek. Bu Yellen’in dört yıllık görev süresinin önümüzdeki yıl bitmesinden önce son toplantısı olacak.

Fed 2017’de faizleri iki kez artırdı ve gelecek yıl üç kez daha artırması bekleniyor.

Fed başkanı Yellen görev süresi boyunca işsizliğin azalmaya devam etmesi, işçilerin iş gücüne tekrar katılması ve ücretlerin yükselmesi umuduyla olabildiğince uzun bir süre gevşek para politikası uygulamak istedi.

ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Güçlü istihdam kazanımlarının devam etmesi ve ekonomik büyümenin hızlanmasının desteğiyle son dönemde gelen yüksek veriler, bazı analistlerin Fed’in yeni projeksiyonlarının gelecek yıl dört faiz artış beklentisini yansıtacağı yönünde spekülasyon yapmasına neden oldu.

Ayrıca, uzun süredir zayıf seyreden enflasyonun yükselebileceğine dair işaretler bulunuyor. Fed yetkilileri, istihdam piyasasındaki güçlenmeye ve büyümekte olan bir ekonomiye rağmen fiyat artışlarının nasıl Fed’in yüzde 2 hedefinin altında kalmasına şaşırdı.

Trump’ın şirketlerin gelir vergisinde büyük indirim da dahil olmak üzere ortaya koyduğu vergi planı Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’den geçmesi durumunda ABD ekonomisi daha da güçlenebilir.