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Hac dolar cinsinden ucuzladı, TL cinsinden pahalandı

2017 yılı hac ücretleri Diyanet tarafından açıklandı. Hac ücretleri dolar cinsinden ucuzlamasına rağmen geçen seneye göre 1200 TL arttı.
Sozcu.com.tr
10:4428 Şubat 2017
Ekonomi
Hac dolar cinsinden ucuzladı, TL cinsinden pahalandı
2017 yılı hac ücretleri Diyanet tarafından açıklandı. Hac ücretleri dolar cinsinden ucuzlamasına rağmen geçen seneye göre 1200 TL arttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı hac ücretlerini açıkladı. Buna göre 4 kişilik odada en ucuz hac ibadetini gerçekleştirmenin tutarı 12.250 TL oldu. Geçen sene bu hizmetten faydalanmanın tutarı hac ücretlerinin açıklandığı tarihte 3750 dolardı.

Bu sene ise (kur 3.60) hac ürcetleri açıklandığında dolar cinsinden fiyat 3400 dolar oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene TL’ye geçme çağrısına uyarak hac ücretlerini yerli para cinsinden açıkladı. 36 gün sürebilen hac ibadetinde diyanet dolar cinsinden 350 dolar ucuzlatmış olsa da Türk Lirası’nın son bir yılda dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesiyle birlikte hac ücretlerine TL cinsinden 1200 TL zam gelmiş oldu.

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Son güncelleme: 11:1728.02.2017
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