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H&M Türkiye satışlarından memnun

H&M'in 2017 ilk çeyrek net kârı geçen seneye göre yüzde 3 azaldı. Şirket yaptığı açıklamada Türkiye'de işlerin iyi gittiğini vurguladı.
Sozcu.com.tr
11:2730 Mart 2017
Ekonomi
H&M Türkiye satışlarından memnun
H&M'in 2017 ilk çeyrek net kârı geçen seneye göre yüzde 3 azaldı. Şirket yaptığı açıklamada Türkiye'de işlerin iyi gittiğini vurguladı.

İsveçli ünlü giyim markası H&M Türkiye’de pazar payını büyütüyor. Şirket 2017 yılı ilk çeyrekte net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 245 milyon dolara indiğini açıkladı. Kârdaki bu düşüşe karşın satışlarının arttığını belirten H&M, doğu Avrupa, Türkiye, Rusya, Çin ve Japonya’da satışların gelişiminden memnun olduğunu ve pazar payı kazanmaya devam ettiğini bildirdi. H&M’in online mağazası bugün itibariyle

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H&M ayrıca, online satış faaliyetlerine Türkiye, Tayvan, Hong Kong, Macau, Singapur ve Malezya’ya yayma planlarının devam ettiğini, buralarda online satış faaliyetlerinin 2017’nin ilk yarısında başlamasının planlandığını belirtti.Yapılan açıklamada 2017 yılında Kazakistan, Kolombiya, İzlanda, Vietnam ve Gürcistan’da fiziki mağazaların açılacağı da vurguladı.İLGİLİ HABERTek tek saydık 74 dükkan boş!Tek tek saydık 74 dükkan boş!

FOREKS

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