İşsiz sayısı artıyor kahveler çoğalıyor

İşsiz sayısındaki artış kahvehaneleri patlattı. Türkiye’de yılda 4 bin 650 kahvehane ve internet kafe açılırken sadece 6 kütüphane hizmete giriyor

İşsiz sayısındaki artış kahvehaneleri patlattı. Türkiye'de yılda 4 bin 650 kahvehane ve internet kafe açılırken sadece 6 kütüphane hizmete giriyor.

İstihdam ve eğitim politikasının iç karartan yüzü istatistiklere yansıdı. İşsiz kalan, iş bulamayan gençlerin kahvehane ve internet kafeleri doldurduğu ortaya çıktı. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci'ye son dönemde ülke genelinde kahvehane ve internet kafe sayısındaki artışı sordu. Tüfenkci, 2011 yılında 71 bin 308 olan Türkiye'deki kahvehane ve internet kafe işletme sayısının 2017 yılında 99 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.

Bu verileri değerlendiren Nazlıaka, “İşsizlik artıyor, gençler kahvehanelerde vakit öldürüyor. İşsizlik oranı son 6 yılda yüzde 40 arttı. Kahvehanelerin artan doluluk oranı içinde bulunduğumuz vahim tabloyu göstermektedir” dedi.

EN VERİMLİ ÇAĞLARI

Nazlıaka, Kültür Bakanlığı'nın verilerinde, 2012 yılında bin 112 olan halk kütüphanesi sayısının 2016 yılında 1.137'ye yükseldiğini de belirterek, bu sonuca göre de Türkiye'de her yıl yaklaşık 6 kütüphaneye karşılık 4 bin 650 yeni kahvehane ve internet kafenin açıldığını söyledi. Nazlıaka, “Bu tablo genç nüfusu olan bir ülkenin geleceği açısından vahimdir. İşsiz gençlerimiz en verimli olabilecekleri yılları kahvehanelerde geçirmektedir. Bir ülkede gençler umutsuzsa, o ülkenin geleceği karanlıktır. Mutsuz bireyler mutsuz aileleri, mutsuz aileler mutsuz toplumu inşa eder” dedi. Nazlıaka, şunları söyledi:

AKP'NİN İŞİNE GELMİYOR

“Kitap okumuyorum, özetlerini okuyorum' diyen bir Cumhurbaşkanı ile yönetilen ülkemizde, okuma oranlarında yaşanan hızlı düşüş şaşırtıcı değildir. Cahilliğe övgüler düzen bir rektör yardımcısının terfi ederek YÖK Denetleme Kurulu'na atanması da iktidarın topluma verdiği bir mesajdır. Halkın okuyup bilinçlenmesi AKP'nin işine gelmemektedir. Onlar cahilliği ve yoksulluğu yönetmek istiyorlar, onlar düşünmeyen ve kendilerine bağımlı bir halk istiyorlar. Ülkemizi ‘okumuşların şerrinden koruma' duası eden zihniyet, halkımızı artan işsizlik ve heba edilen zaman ile ödüllendirmektedir.”