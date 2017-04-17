İşsizlikte istikrar devam ediyor

AKP ilk kez seçim sonrası ekonominin bu kadar alarm verdiği bir dönem yaşıyor. Yüzde 13 işsizliği düşürmek hükümetin bir numaralı gündem maddesi olacak.

Türkiye yoğun bir referandum dönemini geride bıraktı. Ekonomik darboğazın çok net bir şekilde hissedildiği referandum sürecinde işsizlik rakamları sürekli 7 yılın zirvesinde geliyordu. Beş genel seçim üst üste birinci çıkan AK Parti için dün düzenlenen Anayasa referandumu, seçim sonrası ekonomisi olarak olarak işinin en zor olduğu dönem olacak.

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Türkiye’de işsizlik 2000 yılında yüzde 6.5 olarak gerçekleşmişti. Ardından patlayan 2001 krizinin ardından üstüne IMF’in stand-by anlaşmaları da gelince işsizlik 2002 yılında yüzde 10.2 ‘ye çıktı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalım ve koalisyon hükümetleri AKP’yi 2002 yılında sandıktan birinci çıkardı. AKP’nin görevde olduğu ilk yıl sonunda işsizlik yüzde 10.3’tü. 2002-2007 yılları arasında Türkiye AB hedefine yürürken ekonomide de çarklar dönüyor gibiydi fakat Temmuz 2007 yılında AKP yüzde 47 alarak seçimden zaferle ayrıldığında yıl sonunda işsizlik yine yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

2000 YILINDA İŞSİZLİK YÜZDE 6.5

Ardından Türkiye haziran 2011 tarihinde tekrar seçime gitti. Seçimden yüzde 50 oy alan AKP Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üç dönem üst üste seçim kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Fakat 2011 sonunda işsizlik yüzde 9.8 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamları sıralarken Türkiye’de işsizliğin 2000 yılında yüzde 6.5 olduğunu anımsatmak gerek. 2015 yılında ise Türkiye iki kez seçim yaptı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin ardından işsizlik yine yıl sonunda yüzde 10.3 seviyesinde yani çift hanede gerçekleşti.

BÖYLESİNE BİR DURUM GÖRÜLMEMİŞTİ

İşsizlikte süren istikrarlı yüksek tablo 2017 yılındaki Nisan referandumu sonrasında da devam ediyor. Referandumun hemen ertesi günü TÜİK 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat aylarını içeren işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik yüzde 13 çıkarak 7 yılın zirvesinde gerçekleşti. AKP’nin ekonomiyi yoluna sokmak için ciddi bir çalışmaya girmesi bekleniyor. Zira hiçbir seçimden önce böylesine tahrip olmuş bir mali durum ile karşı karşıya kalınmamıştı. Ocak döneminde kayıt dışı çalışanların oranının yüzde 32.5 olarak çıkması da dikkat çekiyor.

ŞİMŞEK: ENFLASYON KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Netekim seçim gecesi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Reuters’a verdiği mülakatta şu açıklamayı yaptı: Referandum sonuçlarının ekonomi için büyük önemi var, yönetime reformları gerçekleştirmek için beş yıl veriyor. Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz, istikrar ve reformlarla kur etkisi devreden çıkar; enflasyonun çift hanede kalması kabul edilebilir bir durum değil.



İşsizlik 2015 yılında yüzde 10.3 olarak gerçekleşirken 2016 yılında yüzde 10.9 oldu.