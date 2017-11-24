Taşeron işçilerin meraklı bekleyişinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Taşerona kadro konusunda her gün yeni ayrıntılar ve haberler var. İşte taşeronda son durum! Taşerona yeni formül mü geliyor? İşte hükümetten açıklamaları Taşeron işçiler için bir torba yasa gündemde. Tasarıda 1 yıllık sözleşmenin 3 yıla çıkarılmasıyla ilgili hükümler var. İşte ayrıntılar...

Taşeron işçilere kadro gelecek mi? Hükümetin en yetkili ağızlarından konuya ilişkin açıklamalar var. Taşeron konusuyla ile ilgili Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi. Bekir Bozdağ, Aralık sonu veya Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasanın Meclis'e geleceğini sonuçlandırılacağını söyledi… Detaylar haberimizde…

TAŞERONA ÖZEL STATÜ MÜ GELECEK?

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket personelinin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre; sözleşmeler 3 yıla çıkarılacak. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı ‘kamu çalışanı’ olacak. İşçiler, özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 sayılı yasada 4E’li olarak kadroya geçecek. Düzenlemeyle ilgili torba yasa çalışmaları da hızlandı. Düzenlemeye göre; mevcutta bir yıl olan sözleşme süresi 3 yıla çıkarılacak. 3 yılın sonunda sözleşme yenilenecek. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak.

BOZDAĞ’DAN SON TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeron hakkında beklenen açıklama Bekir Bozdağ'dan geldi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ taşeron işçilerin durumu hakkında son dakika açıklamasıyla detayları aktardı. Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Taşeronla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis'e gelecek ve sonuçlandırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR? TAŞERON NE DEMEKTİR?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.