Meğerse Ruslar Türk domatesi yiyormuş

Türk domatesinin Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya üzerinde Rusya'ya satıldığı ortaya çıktı. Türkiye'den 60 cente ihraç edilen domatesin kilogramı Moskova'da 3 dolara satılıyor.

Rusya’da Türkiye’ye domates ihracat yasağı sürmesine rağmen Ukrayna, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler üzerinden Türk domatesi Rusya pazarına gönderilebiliyor. Ancak bu durumun fiyatı düşürdüğünü belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye’den 60 cent’e ihraç edilen domatesin Moskova’da 3 dolara satıldığını söyledi.

ATSO’nun Mart ayı toplantısı ATSO hizmet binasında yapıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, istihdam seferberliği, turizm ve tarım ihracatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

‘RUSYA’DA 2015’E DÖNERİZ’

Turizmde ilerleyen günlerde Rusya ile birlikte yükselişin başlayacağını beklediklerini dile getiren Çetin, “Rusya pazarında Antalya ilgisi canlı. Rus turist sayımız 2014’te 3.5 milyondu, 2015’te 2 milyon 800 bine indi, geçen yıl 486 bin oldu. Bu yıl 2015’e döneriz. Kazakistan, Beyaz Rusya, Ukrayna gibi pazarlar daha canlı olacaktır. Asıl sorun Avrupa cephesinde. Sonuç olarak Rusya tarafında 2,5 milyon civarında kazanırken, Batı Avrupa’da kaybedeceğiz. Ukrayna gibi ülkelerle birlikte 7.5-8 milyon bandına yükseliriz. Geçen yıla göre turist sayısı açısından daha iyi bir sezon olacaktır” dedi. Çetin, otellerin aşırı fiyat indirimi yapmaması gerektiği ve böyle bir durumun Antalya imajına zarar verdiği gibi, uzun dönemli etki yaratacağı uyarısında bulundu.

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BİZDE 60 CENT RUSYA’DA 3 DOLAR

Tarımda ise olumlu bir gelişme yaşandığını anlatan Çetin, iki aylık yaş meyve-sebze ihracatında yüzde 45 artış gerçekleştiğini, fakat Mart ayında artışın yüzde 8’e düştüğünü söyledi. Rusya pazarının narenciye, patlıcan ve biber gibi ürünlerde geç de olsa açıldığını, domates ve salatalıkta ise hala açılmadığını belirten Çetin, “Geçen hafta Moskova’da domates fiyatı 3 dolardı, bizim ihracat fiyatımız 60 cent. Rusya yeni yatırımlara girişti ve bu nedenle domates gibi ürünlerde korumacılıktan vazgeçmedi. Hükümetimiz buğday, mısır, ayçiçek yağı ve küspesi ile misilleme açıkladı. Oysa bu tür müdahalelerde herkes kaybeder. Bunun yerine kazan-kazan politikaları tercih edilmelidir” dedi.

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HİNDİSTAN’A 700 TON MEYVE

Şubat ayı ihracatına göre Avrupa’da Ukrayna, Almanya ve Hollanda’ya sebze meyve ihracatında da yavaşlama görüldüğüne değinen Çetin, “Şubat ayında en çok meyve sebze ihracatını Irak’a yapmışız, hatta Hindistan’a 700 ton meyve göndermişiz. Yani ihracatçı yeni pazarları deniyor, yan yolları deniyor. Meyve sebze ihracatı nisan-haziran döneminde önemli olacak. Umarım ki, artış devam eder, aksi halde tarım sektörünü çok daha fazla konuşmamız gerekecek” diye konuştu.