Nokia 3310, Temmuz ayında Türkiye’ye geliyor

Nokia'nın üst düzey ismi Per Ekman, İstanbul'da SÖZCÜ'ye konuştu. Ekman merakla beklenen 3310'nun Temmuz ayında Türkiye'de tüketiciyle buluşacağını müjdeledi.

Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3310, Türkiye’ye geri dönüyor. İngiltere ve ABD’de geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan ve uzun pil ömrü ve “yılan” oyunuyla dikkat çeken yeni Nokia 3310’un Türkiye’de Temmuz ayında satışa çıkacağını Nokia’nın 1 numaralı ismi açıkladı.

Küllerinden yeniden doğma aşamasındaki Nokia’yı satın alan HMD Global’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanı, Per Ekman sozcu.com.tr’ye konuştu.

Nokia’nın Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları 3,5 ve 6’nın Türkiye’de ilk 3 ay Vodafone’da satılacağını söyleyen Ekman, Türkiye pazarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Nokia, zor bir dönem geçirdi ve şimdi yeni cihazlarıyla küllerinden doğmaya hazırlanıyor? Bu dönem nasıl geçti ve Nokia’nın gelecek planları nedir?



Gelecek bizi heyecanlandırıyor. Şimdi doğru varlıklarımız var ve rekabete hazırız. Sektörde çok özel bir konumumuz var. HMD olarak Nokia gibi bir markamız var ve Foxconn gibi çok güçlü bir üreticimiz var. Yazılım konusunda da Google’ın Android işletim sistemine sahibiz. Yani anlayacağınız gibi en iyi ortaklarla çalışarak tüketiciye en iyi ürünü ve deneyimi sunmaya çalışıyoruz.

Nokia’nın Android işletim sistemine sahip cihazlara geç geçiş yaptığını düşünüyor musunuz?

Akıllı telefonların geçmişine bakarsak, her şeyin uygulamalar özelinde olduğunu görebiliriz. Eğer uygulamanız yoksa mücadele edemezsiniz. En iyi uygulama ve işletim sistemi de Android. Pazar payı %86 seviyelerinde. Çok sevilen bir ekosistem. Buradan da tüketiciye en iyiyi sunmak için en iyilerle çalıştığımızı anlarsınız.

Peki bütün dünyada olay yaratan 3310 Türkiye’ye gelecek mi?

3310 gelecek, Türkiye’deki tüketiciler hiç merak etmesin. Rekabetçi bir fiyatla satışta olacak ama henüz resmi satış fiyatını açıklayamıyorum. 3310 Temmuz ayında tüketiciyle buluşacak. Nokia’nın akıllı telefonları ilk 3 ay sadece Vodafone’da olacak, daha sonra bütün satış kanallarında olacak.

Türkiye, dijital kullanımının yüksek, fakat harcamanın düşük olduğu bir pazar. Bu Nokia’nın işlerini zorlaştıracak mı?

Biz Nokia 3, 5 ve 6’yı orta seviye yaptık ve fiyatlar da bu şekilde. 900 TL ile 1300 TL bandında. Burada konumlanmaktan memnunuz çünkü tüketicinin %50’si burada. Bizim amacımız çok kaliteli ve iyi bir tüketici deneyimi yaşatmak, bu bizim için çok önemli. Nokia, insanların markası ve bunu devam ettirmemiz gerek.

Türkiye’de satış olarak nasıl bir beklentiniz var?

Biz burada satışı düşünmüyoruz çünkü böyle olması durumunda rekabetin sonu gelmez. Biz “İnsanlara en iyi ne sunabiliriz” sorusunu yanıtlamak istiyoruz. Hedefimiz 3 ile 5 yıl içinde en iyi oyunculardan biri olmak. Bu konuda çok hevesli ve heyecanlıyız.

Nokia için Türkiye ne anlama geliyor?

Ben Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarından sorumluyum ve Türkiye en önemli ve gözde pazarımız. Genç, dinamik ve akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla bu ilk adımın ardından yeni ürün ve aksesuarlarımızla Türkiye’de olacağız.