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Mehmet Şimşek’ten IMF’ye tepki

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek IMF'nin Türkiye'nin büyüme tahminini düşürmesine tepki gösterdi ve "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi. Şimşek böyle derken Türkiye de kendisine ilişkin yaptığı ekonomik tahminlerin ve hedeflerin genellikle tutmamasıyla ünlü...

Sozcu.com.tr
13:4719 Nisan 2017
Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten IMF’ye tepki
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek IMF'nin Türkiye'nin büyüme tahminini düşürmesine tepki gösterdi ve "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi. Şimşek böyle derken Türkiye de kendisine ilişkin yaptığı ekonomik tahminlerin ve hedeflerin genellikle tutmamasıyla ünlü...

IMF Türkiye’ye ilişkin yaptığı ekonomik büyüme tahminini düşürdü. IMF daha önce 2.9 olarak açıkladığı 2017 büyüme oranını yüzde 2.5’a düşürdü. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise bu tahmine tepki gösterdi ve Twitter’dan şu mesajı yayımladı:

Şimşek IMF’in yanılacağını söylerken Türkiye’nin kendi ekonomisine ilişkin yaptığı tahminler de genel olarak tutmuyor. Merkez Bankası hemen hemen her yıl enflasyon hedefini tutturamıyor. Hedefini tutturamadığı için hükümete mektup yazıyor. Ekim aylarında önümüzdeki üç yıl için hazırlanan Orta Vadeli Plan’da (OVP) da durum pek farklı değil. 2013 yılında hazırlanan Orta Vadeli Plan’da büyüme beklentileri 2013 için tutuyor 2014 ve 2015’te tutmuyor. Daha sonraki OVP’lerde de durum pek farklı değil.

Aşağıda hazırladığımız ilk tabloda Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini ve gerçekleşen enflasyon oranı yer alıyor.

YILTAHMİNGERÇEKLEŞEN
2010%6.5%.6.40
2011%5.5%10.45
2012%5%6.16
2013%5%7.40
2014%5%8.17
2015%5%8.81
2016%5%8.53

İkinci tabloda ise Orta Vadeli Plan’daki büyüme oranı ve gerçekleşen büyüme miktarı yer alıyor.

YILTAHMİNGERÇEKLEŞEN
2013%4%4
2014%5%2.9
2015%5%4

 

Son güncelleme: 14:0119.04.2017
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