Şişecam 400 milyon TL'ye fabrika kuruyor. Fabrika'nın 2018'in ikinci yarısında devreye girmesi bekleniyor.

Şişecam, Almanya merkezli PD Group ile birlikte cam elyaf fabrikası yatırımı yapılması için görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve bağlı ortaklığı Soda Sanayi’nin yaklaşık 400 milyon lira yatırım ile cam elyaf üretim tesisi kuracağını

açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre yılda 70,000 ton kapasiteli olacak cam elyaf üretim tesisinin 2018’in ikinci yarısında devreye girmesi öngörülüyor.

Açıklamada cam elyafın otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere yurtiçi sanayide temel girdi olduğuna dikkat çekildi.

REUTERS