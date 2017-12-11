Son dakika… Cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari açık Ekim ayında 3.83 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık Ekim ayında 3.83 milyar dolar ile 4.1 milyar dolar olan beklentilerin altında gerçekleşti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari açık Ocak-Ekim döneminde 35.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 41.9 milyar dolar oldu.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre cari işlemler dengesinin Ekim ayında 4.1 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 43.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

TCMB açıklamasında, “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.8 milyar doları artarak 5.6 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 293 milyon dolar artarak 1.07 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur” denildi.

Güncel OVP’ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH’nın yüzde 4.6’sına denk gelecek şekilde 39.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.