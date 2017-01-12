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Mehmet Şimşek’ten dolar mesajı!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" dedi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Merkez Bankası bu oyunu bozacak tedbirleri almalı. Fedakarlık yapılacaksa işte o gün bugündür' açıklamasını hatırlatarak, Merkez Bankası'nın gereken tedbirleri alacağını belirtti.
17:2112 Ocak 2017
Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten dolar mesajı!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" dedi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Merkez Bankası bu oyunu bozacak tedbirleri almalı. Fedakarlık yapılacaksa işte o gün bugündür' açıklamasını hatırlatarak, Merkez Bankası'nın gereken tedbirleri alacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak” dedi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Merkez Bankası bu oyunu bozacak tedbirleri almalı. Fedakarlık yapılacaksa işte o gün bugündür’ açıklamasını hatırlatarak, Merkez Bankası’nın gereken tedbirleri alacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak. Fiyat istikrarı temel önceliklerimizdendir” dedi. DHA

 

 

Son güncelleme: 18:0512.01.2017
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