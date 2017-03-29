Halkbank hisselerinde tarihi düşüş

Halkbank hisseleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyor. Bankanın hisselerindeki düşüşler yüzde 15'e vardı.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de Reza Zarrab’ın yargılanma süreci ile bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından banka hisselerdeki düşüş yüzde 15’i geçerken, düşüş banka hisselerinin işlem tarihindeki en büyük günlük düşüşüne işaret ediyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla dün ABD’de tutuklanırken, ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratan altın tüccarı Reza Zarrab’ın yargılanma sürecinin kapsamının genişlediğine işaret etti.

Banka hisseleri yüzde 10.61 düşüşle açılmasının ardından saat 1006’da yüzde 15.42 düşüşle 10.20 liradan hareket ediyordu.

Bankacılık endeksi aynı saatte yüzde 3’e yakın, BIST-100 endeksi de yüzde 1 civarı düşüşle hareket ediyor.

‘YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMEK İÇİN NEW YORK’TAYDI’

Savcılığın kamuya dün açıklanan suç duyurusunda Atilla’nın 2010 yılından 2015’e kadar Zarrab ve başka kişilerle çalışarak Zarrab’ın Halkbank üzerinden bu bankayı ABD yaptırımlarına maruz bırakmadan İran hükümeti ve bu ülkedeki çeşitli kurumlara gizlice nakit ve altın sağladığı iddia edildi.

İddiaya göre Atilla ve Zarrab paravan şirket ve sahte faturalar kullanarak birçok ABD bankasının yasadışı ticareti işleme koymasını sağladı. İşlemler ABD’nin yaptırımlara istisna tanıdığı gıda ile ilgili işlemler gibi gösterildi.

New York savcı vekili Joon Kim, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’nin yaptırımları basit bir istek veya tavsiye değil, kanundur” dedi. Atilla’ya yüklenen banka dolandırıcılığı suçu azami 30 yıl, ABD yaptırımlarını ihlal suçu ise azami 20 yıl hapis ile cezalandırılabiliyor. Atilla, bankacıların verdiği bilgiye göre Halkbank’ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York’ta bulunuyordu.

İLGİLİ HABER Hükümetten Halkbank açıklaması

‘DOLARIN YÜKSELMESİNDE HALKBANK DA ETKİLİ’

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan doların ateşini çıkaran etkenlerden birinin ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanması olduğunu belirterek, “Ek etkinin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklandığı haberinden geldiğini görmekteyiz. 3,65 üzerine doğru gerçekleşen fiyatlama çerçevesinde, gün içi tradelerde 3,65 üzerinde kurun kalıp kalmayacağı, geniş perspektifte ise 3,67'nin aşılıp aşılmayacağına bakmak gerekir.

ʻʻ Bu hafta içinde açıklanacak büyüme verisi dolar için önemli olacaktır. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan

3,67 direnci kırılırsa USD/TRY'deki fiyat hareketlerinde artan oynaklık çerçevesinde önümüzdeki günlerde 3,80 üzerine doğru da eğilim görmemiz mümkün olur. Bu da 3,70'li seviyeler görülürse hareketin bu seviyelerle sınırlı kalmayacağını gösterir. 3,55 – 3,50 bölgesi aşağıda sağlam destek olmayı sürdürüyorlar. Ben biraz daha küresel fiyatlamalar ekseninde bir kur hareketi bekliyorum. Bu hafta içinde açıklanacak olan Türkiye GSYH, ABD GSYH ve PCE verileri bu anlamda etkili olacaktır” diye konuştu.

ʻʻ Kısa vadede 3.62, orta vadede ise 3.5850'nin üzerinde yükseliş devam edebilir. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı ise dün gece geç saatlerde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklanmasının doları yükselttiğine işaret etti. Nalbantlı, ” Dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen kur tarafındaki düşüşün sınırlı kaldığını görüyoruz. Dün gelişmekte olan ülke para birimleri kötü performans gösterirken özellikle Güney Afrika’da Maliye Bakanı’nın görevden alındığına dair haberler Güney Afrika para birimine satış getirmişti.Dün gece saatlerinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısının ABD'de tutuklanması ile dolarda başlayan yükseliş 3.66 seviyesine kadar devam etti. Kısa vadede 3.62, orta vadede ise 3.5850'nin üzerinde yükseliş devam edebilir. 3.67-3.68 bölgesi kritik. Buranın üzerinde yükseliş 3.75 seviyesine kadar devam edebilir. Endeks tarafında ise 88 bin 800 önemli destek. 89 bin 750 altındaki kapanışlarda satış baskısı 87 bin seviyesine doğru devam edebilir” diye konuştu.

‘YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLARAK GÖRÜLEBİLİR’

XTB Araştırma Müdürü Arzu Tokyay: Nisan ayına girerken Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıkların bir miktar tedirgin olarak negatif gelişmeleri satın almakta istekli olacağını düşünüyorduk. Ancak 28 Mart tarihinde içeride piyasalar kapandıktan sonra gelen Halkbank haberi tuz biber oldu. Türk Lirası’nın bugünkü değer kaybında DXY hareketinden çok bu haberin etkil olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye için hassas bir dönemde vuku bulan hadise önümüzdeki günlerde bankacılık sektörü lokomotifi Halkbank vasıtası ile hisse senedi piyasalarını etkilerken kurda yukarı yönlü haraketin devamı beklenebilir.

ʻʻ 16 Nisan riskini almak istemeyen yatırımcılar için yükselişler satış fırsatı olarak görülebilir. XTB Araştırma Müdürü Arzu Tokyay

Dolar/TL paritesi 3,63 üzerinde kaldığı sürece 3,67-3,68 bandını, geçilirse nihai hedef olarak 3,71-3,72 bandını öngörüyoruz. Daha fazlası ya da daha azı için muhtemelen piyasa 16 Nisan sonrasını bekleyecektir. Euro/TL paritesine gelince aynı zamanda psikolojik direnç olarak görünen 4,00 seviyesinin yukarı yönde kırılması ile yükseliş hız kazanabilir. Euro/TL son dönemde euro/dolar paritesinde ki yönü fiyatlamakta istekli görünüyor. Dolayısı ile 1,09 üzerine gitmekte ısrarlı bir euro/dolar içeride 4,00 üzerine hareketi kolaylaştırır. Son haber akışını da dikkate alarak BIST100 endeksine ilişkin bir değerlendirme yapacak olursak, yine 16 Nisan riskini almak istemeyen yatırımcılar için yükselişler satış fırsatı olarak görülebilir. Buna rağmen 87 bin endeks seviyesinin üzerinde kaldığı sürece BIST100 endeksi yükseliş potansiyelini koruyor.

REUTERS-SOZCU.COM.TR