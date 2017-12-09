Son dakika… Rusya’dan kaz geliyor

ESK eliyle yurt dışından getirdiği ucuz eti marketlerde satan Türkiye Rusya'dan da kaz, ördek ve hindi eti almaya hazırlanıyor.

Sputnik’in haberine göre; Rusya Tarım Bakanlığı, Rus ve Türk yetkililerin Rus kaz, ördek ve hindi etinin Türk pazarına sevkiyat ihtimalini görüştüğünü belirtti.

Rusya Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türk tarafı, kaz, ördek ve hindi etinin Türkiye’ye girişiyle ilgili konu üzerinde çalıştıklarını bildirdi ve gerekli tüm bilgileri en kısa zamanda göndermeyi taahhüt etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türk pazarına sığır ve koyun eti sağlamayı planlayan bazı Rus işletmelerin belgelendirmesinin son aşamada olduğu da ifade edildi.