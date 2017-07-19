S&P Meksika’nın kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Meksika'nın kredi notunu teyit etti, görünümü durağana yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Meksika’nın kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti ve hükümetin kredilerdeki artışı kontrol altına alma çabalarını takdir etti.

S&P geçen yıl Meksika’ya kredilerin büyümeye devam etmesi halinde ülke kredi notunu düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Ancak S&P hükümetin bütçe kesintilerine ve pesodaki keskin değer kayıplarına karşı aldığı önlemleri gerekçe göstererek bugün Meksika’nın BBB+ olan kredi notunu teyit etti.

Meksika pesosu, ABD Başkanı Donal Trump’ın Meksika’yla serbest ticaret anlaşmasını feshedeceği endişeleriyle Ocak ayında tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

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S&P tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Meksikalı yetkilileri yakın dönemdeki negatif şoklara verdiği hızlı tepkinin…. borçlardaki hızlı artışı yavaşlatacağı ve devletin borç yüküne istikrar kazandıracağına inanıyoruz” denildi.

Peso not görünümünün durağana yükseltilmesinin ardından 14 aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

S&P, Meksika’nın genel hükümet borcunun 2017 ve 2018’de gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 45’i civarında seyredeceğini ve bundan sonraki 2 yılda da yüzde 50’nin altında kalacağını belirtti.

REUTERS