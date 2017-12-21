THY’den muhtarlara indirimli bilet iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık Beştepe'de seslendiği muhtarların Ankara'ya ulaşımlarında THY'nin yüzde 50 indirim yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; 28 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, “Muhtarlar toplantısının ilkini 27 Ocak 2015 tarihinde düzenledi. O tarihten bu yana 42 kez Sarayında muhtarlarla bir araya geldi. Bugüne kadar Saray'da ağırlanan muhtar sayısı 20 bine yaklaştı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın aktardığı bilgiye göre, Erdoğan'ın hitabından sonra muhtarlara Saray'da öğle yemeği ikram ediliyor. Sadece bu ikramın masrafı Saray'ın kasasından çıkıyor. Muhtarlar Saray yolculuklarının masraflarını kendi ceplerinden karşılıyor.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI YAZDI

Erdoğan'ın başkanlık seçimine kadar Türkiye'nin tüm muhtarlarına erişme planı, muhtarların Ankara masrafları ile ilgili bir çalışma yapmayı gerektirdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Yazıda, “Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı himayesinde gerçekleşen muhtarlar toplantısına katılım sağlayacak, Anadolu'nun çeşitli illerinden davetli muhtarlar için, AnadoluJet seferlerinde yüzde 50 indirimli bilet talebi iletildi.” Bunun üzerine THY, yüzde 50 bilet indirimi için planlamasını yaptı. THY'nin iç yazışmasında, “Talep doğrultusunda, valiliklere iletilen listede bulunan isimlere; yüzde 50 indirimli biletleme uygunluğu Ankara Satış Müdürlüğü'nce yurtiçi satış müdürlüklerine her ay 500 muhtar için indirimin tanımlanma yetkisi verilmesi…” ifadeleri kullanıldı. İndirimin Kasım 2017'den itibaren 2018 yılını da kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.