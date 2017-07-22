Türkiye emekliye bakamıyor

Fransız şirketi Natixis tarafından yayımlanan emeklilik endeksinde Türkiye, 43 ülke içinde sondan beşinci oldu. Emeklilere sunulan yaşam kalitesi ve maddi refah bakımından en dipte yer alıyoruz

Sayısı 11 milyonu bulan emeklilerin Türkiye'deki yaşama zorluğu, uluslararası bir rapora daha yansıdı. Emeklilerin maddi refahı ve yaşam koşulları değerlendirilerek oluşturulan Küresel Emeklilik Endeksi'nde Türkiye'ye 100 üzerinden 45 puan verildi. Türkiye bu puanla 43 ülke arasında 39'uncu sıraya yerleşti.

Paris merkezli varlık yönetimi şirketi Natixis uzmanları tarafından beşincisi hazırlanan yıllık endekste Türkiye “yaşam kalitesinde” 37 puan ile Hindistan'ın ardından sondan ikinci oldu. Türkiye, “maddi refah” değerlendirmesinde 39, “sağlık” ve “emeklilikte finansal durum” başlıklarında 53'er puan topladı. Türkiye geçen yılki endekste de toplamda 47 puan alarak 39'uncu olmuştu.

400 TRİLYON DOLAR AÇIK

Sıralamanın en tepesindeki Norveç ise “yaşam kalitesinde” 92, “maddi refahta” 91, “sağlıkta” 89 ve “emeklilikte finansal durumda” 73 puan alarak, toplamda 86 puan aldı. Sıralamanın ilk 10'unda Avrupa ülkeleri dışından yalnızca Yeni Zelanda ve Avustralya yer bulurken, Kanada 11'inci, ABD ise 17'nci oldu.

Dünya genelinde ortalama yaşam süresi uzarken, faiz oranlarının düşük seyretmesi nedeniyle emeklilik fonlarında oluşan açığın 2050 yılında 400 trilyon doları bulacağı belirtilen raporda, bu açığın yarısından çoğunun ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada, Japonya ve Avustralya'da kaydedileceğine dikkat çekildi.

ABD'DE EŞİTSİZLİK HAKİM

Raporda, farklı ülke gruplarında emeklilerin gelir seviyeleri hakkında ise şu değerlendirmelere yer verildi: “Bütün Batı Avrupa ülkelerinin gelir eşitliği ve kişi başına gelir puanları yüzde 50'nin üzerinde. Çek Cumhuriyeti ve Kanada gibi Batı Avrupa ülkesi olmayan bazı ülkeler de bu iki ölçütte yüzde 50 üzerinde puan aldılar ama bu ölçütlerden birinde veya ikisinde eksik not alan bütün ülkeler Batı Avrupa dışındaki ülkeler. ABD, Singapur ve İsrail gibi zengin ama eşitsizliğin hüküm sürdüğü ülkelerdeki emekliler, orantısız şekilde yüksek gelire sahip vatandaşların yararına emeklilik sistemlerine dahil olma riski altındalar. Hem gelir eşitliğinde, hem de kişi başına düşen gelirde yüzde 50'nin altında puan alanların çoğunluğu Hindistan, Çin ve Brezilya gibi BRIC ülkeleriyken, Meksika ve Türkiye de bu grupta yer alıyor.”

Sorunlar 30 yılda giderek artacak

Natixis şirketinin raporunda, Dünya Bankası verilerinden hareketle, bugün 600 milyon civarında olan 65 ve üzerindeki yaş grubundaki kişi sayısının 2050 yılında 2.1 milyar kişiye çıkacağı hatırlatıldı. Emeklilerin sosyal güvenliğinin önümüzdeki 30 yılın en büyük toplumsal meselelerinden biri olacağı belirtilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “Yavaş büyüme, düşük faiz oranları ve belirmekte olan enflasyon tehdidi, emeklilik fonları ekonomisini gerginleştiriyor. Emeklilik programlarına hak kazanmanın sürdürülebilirliğiyle ilgili tartışmalar ve uzun vadede emekli maaşlarının sürdürülebilirliği yerine, daha düşük vergiler ve açık kapatma gibi kısa vadeli hedeflere öncelik verilmesi, emeklilik sistemi politikalarını tartışmalı bir konu haline getiriyor.”