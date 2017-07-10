Ucuz ve vizesiz tatilin adresleri

Euro'da yaşanan yükseliş Avrupa tatili düşleyen vatandaşın hayallerini yıktı denebilir. Kur 4.11'den işlem görüyor. Hal böyle olunca vatandaş da alternatif planlar yapmaya başladı. Çünkü bütçenize göre tatile gidip son derece keyif alabileceğiniz ülkeler de var.

Euro yükselmeye devam ediyor. Kur 4.11’den işlem görürken Avrupa tatili planlayan vatandaşlar bu planlarını tekrar gözden geçirmeye başladılar. İngiltere, Almanya, İspanya gibi Avrupa’nın büyük ülkelerine yapılacak tatiller bütçeyi zorlayabilir. Ancak çok fazla bütçe ayırmadan da gidip gezebileceğiniz yerler mevcut. Bu ülkelere hem vize yok hem de tahmininizden çok daha ucuz. Bu ülkelerin başında da Ukrayna, Sırbistan ve Gürcistan geliyor. İşte alternatif olarak bütçenizi fazla zorlamadan gidebileceğiniz bu ülkelerdeki tatilin ortalama maliyeti.

1)Ukrayna (Kiev – Lviv)

Ukrayna diğer Avrupa ülkelerine göre nispeten daha ucuz bir ülke. Para birimi olarak Grivana kullanılıyor ve 1 TL, 7.2 Ukrayna Grivanası değerinde. Türkiye’den Ukrayna’ya uçak biletleri ortalama 250 TL. Yolculuğunuz boyunca en fazla parayı da uçak biletlerine vereceksiniz desek yanlış olmaz. Ukrayna’ya gittiğinizde konaklama, ulaşım, yeme-içme son derece hesaplı. 7 günlük bir tatilin konaklama fiyatı yaklaşık 95 TL (6 gecenin toplamı). Üstelik konakladığınız bu yerler ortalamanın altında, merkezden uzak, kötü yerler değil.

Ukrayna’da ulaşım da oldukça uygun. Kiev ve Lviv arası tren yolculuğuna (yaklaşık 8 saat sürüyor) 35-45 TL arası bilet bulunabiliyor. Ukrayna ülke parasının bizim paramıza oranla değersiz olması burayı bizim açımızdan cazip kılan en önemli nedenlerden. En güzel restoarantlarda canınızın istediğini rahatça yiyebilirsiniz. Ödeyeceğiniz en fazla miktar kişi başı 15 TL olacaktır. Tüm bunların ışığında bir haftalık bir Ukrayna tatili size ortalama 1.250 TL’ye mal olabilir.

2)Sırbistan (Belgrad)

Sırbistan da Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Para birimi olarak Sırbistan Dinarı kullanılan ülkede 1 TL, 29.15 Sırbistan Dinarı değerinde. Türkiye’den Sırbistan’ın Belgrad şehrine uçak bileti yaklaşık 375 TL. Belgrad’da konaklama da diğer Avrupa şehirlerine göre son derece ucuz.

Dört yıldız kalitesinde, temiz, şehrin merkezinden çok fazla uzaklaşmadan geceliği 65 ila 120 TL arasında değişen fiyatlarla otel bulmak mümkün. Yeme içme açısından da Belgrad’da fiyatlar son derece uygun. Kalburüstü bir yerde oratalama 20 TL’ye son derece keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Gece hayatı oldukça hareketli olan Belgrad’da

eğlence mekanları da bütçenizi zorlamaycak fiyatlarla hizmet veriyor.

3)Gürcistan (Tiflis)

Gürcistan seyahatinin en güzel yanı vizenin yanı sıra pasaporta bile ihtiyaç duymuyorsunuz. Havaalanında çıkış harcı ödeyerek çıkabilirsiniz. Ki bu rakam 15-20 TL arası bir miktar. Gürcistan’ın Tiflis kentine uçakla ortalama iki saatte gidiliyor ve bilet fiyatları 175-200 TL arasında. Hatta daha bi iki ay önceden alırsanız daha uygun fiyatlarda bilet bulmanız mümkün.

Tiflis’te konaklama da oldukça uygun. Tiflis Avrupa şehirleri kadar hareketli bir şehir değil. İHtişamı Avrupa şehirlerine oranla biraz daha sönğk kalıyor. Ancak fiyat olarak kesinlikle son derece uygun. Geceliği 30-40 TL olan son derece güzel, temiz mekanlarda konaklayabilirsiniz. Yeme içme de bütçenizi zorlayacak rakamların çok altında.

İLGİLİ HABER Euro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdi