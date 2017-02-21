‘Zafer’ fiyaskosu

DHMİ FİNANSMAN YÜKÜ İLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Uşak-Afyon-Kütahya illerine hizmet vermek amacıyla “Türkiye'nin 4'üncü büyük havalimanı” olarak planlanan ve büyük umutlarla yapılan Zafer Havalimanı, fiyaskoya döndü. Sayıştay, 2012'de hizmete giren havalimanı için garanti edilen yolcu sayısının iç hatlarda sadece yüzde 5, dış hatlarda ise yüzde 3 oranında kaldığını açıkladı. Havalimanı 155 milyon TL'ye mal olmuştu. Sayıştay'ın DHMİ raporunda, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapımı gerçekleştirilen Zafer Bölgesel Havalimanı'nda, 2012-2015 yılları arası dönemde garanti edilen yolcu sayılarına göre gerçekleşen yolcu sayılarının çok düşük seviyelerde kaldığını belirtti.

PROJE GELİŞTİRİLMELİ

Raporda, şu öneride bulunuldu:

“Bölgesel havalimanından beklenen amacın gerçekleşmesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) de uzun süre bir finansman yükü ile karşı karşıya kalmaması için Zafer Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğinin artırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalara etkinlik kazandırılmalı. Bu konuda işletici şirketle birlikte bölgedeki resmi ve özel kuruluşlar, havayolu şirketleri, yatırımcılar ve turizm firmaları ile de ortak çalışmalar yürütmeli ve projeler geliştirilmeli.”

Bir numara İstanbul

Verilere göre 2015 yılında Türkiye'deki toplam yolcu sayısı, yüzde 9 oranında artışla 181 milyon kişiye ulaştı, 2015 yılında inen ve kalkan uçak trafiği açısından en fazla hareketlilik İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüldü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen ve kalkan uçak sayısı 439 bin 532 oldu. Bu rakam, ülkedeki toplam uçak trafiğinin yüzde 39'una denk geliyor.