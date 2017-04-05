GYODER üyelerinden 3.3 milyar lira ciro

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ GYODER'in ikinci ‘Güç Birliği’ kampanyasında toplam 3 bin 400 konut, 185 ofis satışı yapıldı ve yaklaşık 3.3 milyar TL’lik ciro elde edildi.

Markalı konut projelerini ‘240 ay vadede %0.75-0.85 faiz aralığında tüketici ile buluşturan GYODER'in, konutta ikinci ‘Güç Birliği' kampanyası, tüketicilerden büyük ilgi gördü. 1 Şubat'ta başlayıp 31 Mart'ta sona eren kampanya kapsamında GYODER üyesi 41 firmanın 96 projesinde, iki ayda toplam 3 bin 400 konut ve 185 ofis satıldı.

Sektöre yeni bir alternatif geldi

İkinci ‘Güç Birliği' kampanyasının sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, “Bu kampanya ile gerçekleşen satışların, bir önceki kampanyadaki konut satışlarını geride bırakması, sektördeki işbirliğinin yansıması oldu. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan tüketicilere uzun vade ve uygun faizlerle yeni bir alternatif getiren bu kampanya, sadece iki ayda gerçekleşen satış rakamları ile sektöre ciddi bir hareketlilik kazandırdı” dedi.

Ev sahibi olmak isteyenler fırsatı değerlendirdi

Kampanya döneminde, konut alıcılarının uzun vadede borçlu kalmak istemediklerini, bu nedenle de 240 ay vadeyi pek tercih etmediklerini belirten Aziz Torun, “Faiz oranlarının daha uygun olmasından dolayı en fazla talep, 60 ve 120 ay vadeli konut seçeneklerine geldi. Maliyetlerin yükselmesi, döviz kurunda yaşanan artışın birçok projeye yansımasına rağmen, firmaların kar marjını geriye çekerek fiyatları sabit tutmasından dolayı bu dönem konut alan tüketici kazançlı çıktı. Yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmak mümkün olmayacak. Ev sahibi olmak isteyenlerin bu fırsatı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum çünkü maliyetlerdeki artış nedeniyle konutlarda yüzde 5-10 oranında fiyat artışları zorunlu olacak” diye konuştu.

İki ‘Güç Birliği' kampanyasından toplam 5.9 milyar TL ciro

GYODER'in 15 Temmuz darbe girişimininin ardından başlattığı ‘Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye' kampanyası da sektöre önemli bir ivme kazandırmıştı. 1 Ağustos’ta başlayan ve yoğun talep üzerine 15 Ekim’e kadar uzatılan ilk kampanya ile 3 bine yakın konut ve yaklaşık 400 ofis satışı gerçekleştirilmiş, sektörde 2.6 milyar TL ciro elde edilmişti. İkinci ‘Güç Birliği' kampanyası kapsamında satılan 3 bin 400 konut ve 185 ofis ile 3.3 milyar TL ciroya ulaşıldı. İki kampanya ile toplam 6 bin 200'ün üzerinde konut, 585 ofis satışı gerçekleşti ve 5.9 milyar TL ciro elde edildi.

Kampanyaya katılan firmalar ve projeleri

GYODER üyelerinin el birliği ile fedakarlık yaparak, markalı konut projelerini uzun vade imkanıyla sunduğu kampanyada, 41 firma 96 projesiyle yer aldı:

Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta

Akzirve Gayrimenkul: Strada Bahçeşehir, Pega Kartal

AND Gayrimenkul: AND Pastel

ANT Yapı: Anthill Residence, Antteras, Antasya Residence

Arıkan Yapı: Toskana Orizzonte

Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan PALACE, Babacan Port Royal

Bak Yapı: Konya Prestij Park, Bursa Prestij Elit, Bursa Prestij Optimum, İstanbul Prestij Park

Cathay Group: Nivo İstanbul, Nivo Ataköy

Çalık Gayrimenkul: Metropol İstanbul

Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon

Dap Yapı: Adam Kule, Teras Kule, Dalga Kule, Vazo Kule, Taksim Petek Residence, Tango Kule, Burgu Kule

Demir İnşaat: Demir La Vida

DKY İnşaat: DKY Kartal, DKY On Kağıthane

Ege Yapı: Batışehir, Pega Kartal

Extensa İstanbul: Bomonti Modern Palas

Eroğlu Yapı: Skyland İstanbul, Harmony Towers, Platform Merter

EYG Grup: Evvel İstanbul, Adım İstanbul

Fuzul İnşaat: Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir

Gedizler Yapı: EV’RE 2

Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Şehristan

Hasanoğlu İnşaat: Banu Evleri Ispartakule 2 ve Banu Evleri Ispartakule 3

İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul

Kiler GYO: Referans Bahçeşehir, Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu

Kuzu Grup: SeaPearl Ataköy, Kuzu Effect

Mar Yapı: G Marin managed by Divan

NEF: İnistanbul, Nef Ataköy Residence, Nef Bahçalievler, Nef Sancaktepe

Nurol GYO: Nurol Park

Ortadoğu Grup: Resim İstanbul

Pana yapı: Brooklyn Life

Piyalepaşa İstanbul: Piyalepaşa İstanbul

Polatyol İnşaat: Eston Şehir Mahallem

Rönesans Gayrimenkul: İstanbul Piazza

Sinpaş GYO: Aydos Country, Ege Yakası, Bursa Modern, Ege Vadisi, İncek Dünyası, Queen Central Park

Sinpaş Yapı: Altınoran, Marina Ankara, Sinpaş Palas, AquaCity Denizli, Liva, Köyceğiz

Sur Yapı: Lavender Sancaktepe, Bahçeyaka Ispartakule, Gölbahçe Evleri, Marka Rezidans ve AVM , Mirage Rezidans, İlkbahar, Şehir Konakları, Exen İstanbul, Yeni Kağıthane Projesi, Yeni Maltepe Projesi, Yeni Koşuyolu Projesi, Axis İstanbul Ofis ve AVM

Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı

Tekfen Emlak: HEP İstanbul (Sıraevler Ünitesi)

Torunlar GYO: 5. Levent

Toya Yapı: Toya Moda, Toya Vista, Toya Next, Avcılar Park

Vakıf GYO: Bizimtepe Aydos

Yiğit Grup: Fortis İstanbul, Fortis Sinanlı Kadıköy