İstanbul’dan sonra emlak yatırımı yapılacak 5 şehir

Türkiye konut pazarının nabzının attığı şehirlerin başında gelen İstanbul, emlak yatırımında yüksek kira getirisi ve gayrimenkulün daha hızlı değer kazanması açısından değerlendirildiğinde öne çıkıyor. Söz konusu talebin de etkisiyle birlikte İstanbul’da konut fiyatları daha yüksek durumda.

Türkiye konut pazarının nabzının attığı şehirlerin başında gelen İstanbul, emlak yatırımında yüksek kira getirisi ve gayrimenkulün daha hızlı değer kazanması açısından değerlendirildiğinde öne çıkıyor. Söz konusu talebin de etkisiyle birlikte İstanbul’da konut fiyatları daha yüksek durumda.

Birikimini gayrimenkul alarak değerlendirmeyi düşünenler için ikinci bir seçenek ise, İstanbul dışında emlak yatırımı yapmak. İstanbul dışında konut sahibi olmak isteyenler için Ankara, İzmir, Antalya, Aydın ve Bursa ilk akla gelen şehirler…

İstanbul'dan sonra kazançlı emlak yatırımı yapılabilecek 5 şehir için gayrimenkul pazarı ile ilgili güncel verileri değerlendirmek gerekiyor. Emlak sitesi Zingat.com'un 68 il, 242 ilçe ve 1.202 mahalleyi kapsayan Emlak Raporu sayfasındaki veriler, 5 şehir için de satış ve kira fiyatlarından konut fiyatlarının 2014-2016 yılları arasını kapsayan son iki yıldaki değişim oranlarını içeriyor. Aynı zamanda satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının, yıllık kira değeriyle karşılanabilme süresi, bir başka tanımla “geri dönüş süresi” (amortisman) bilgileri de yer alıyor.

Ankara'da konut fiyatları 2 yılda yüzde 23 arttı

Ankara'da 2014 yılında bir konutun metrekare fiyatı 1.264,25 TL iken, bu rakam 2016 yılı sonunda 1.559,45 TL'ye yükseldi.

Ankara'da son 2 yılda konut satış fiyatları yüzde 23 artış oranında gösterdi.

Geri dönüş süresi: 18 yıl

Antalya Emlak Raporu

Antalya'da konut satış fiyatı trendi son 2 yılda yükseliş içerisinde. 2014 yılında bir konutun metrekare fiyatı 1.255,53 TL iken, bu rakam 2016 yılı sonunda 1.660,53 TL oldu.

Antalya'da son 2 yılda konut satış fiyatları yüzde 32 artış gösterdi.

Geri dönüş süresi: 17 yıl

Aydın'da gayrimenkul geri dönüş süresi 13 yıl

Aydın'da 2014 yılında bir konutun metrekare fiyatı 1.140,51 TL iken, bu rakam 2016 yılı sonunda 1.500,73 TL'ye yükseldi.

Aydın'da son 2 yılda konut satış fiyatları yüzde 31 artış gösterdi.

Geri dönüş süresi: 13 yıl

İzmir'de gayrimenkul yatırımı

İzmir'de konut satış fiyatı trendi son 2 yılda artmaya devam ediyor. 2014 yılında bir konutun metrekare fiyatı 1.583,24 TL iken, bu rakam 2016 yılı sonunda 2.158,78 TL.

İzmir'de son iki yılda konut satış fiyatları yüzde 36 artış gösterdi.

Geri dönüş süresi: 18 yıl

Bursa'da konut fiyat trendleri

Bursa'da 2014 yılında bir konutun metrekare fiyatı 1.135,41 TL iken, bu rakam 2016 yılı sonunda 1.413,35 TL oldu.

Bursa'da son 2 yılda konut satış fiyatları yüzde 24 artış gösterdi.

Geri dönüş süresi: 16 yıl

Kaynak: Zingat