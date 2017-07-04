Konut sigortası yaptıracaklar dikkat!

Bir konut veya içindeki eşyaların herhangi bir afet veya beklenmedik olumsuz bir durum yaşanmasına karşı korunması amacıyla yapılan konut sigortası hem mülk sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabiliyor.

Konut sigortası yaptırmanın zorunluluğu olmamakla birlikte, bir güvence olarak görüldüğü için talep gören bir uygulama olarak biliniyor.

Konut sigortası için uzman bir aracıyla anlaşmak gerekiyor. Teminatlar, önem dereceleri konuttan konuta değişiklik gösteriyor. Konut sigortası bedeli; konutun bulunduğu bölgeye, taşıdığı risklere, teminat türüne, sigorta şirketine göre farklılıklar taşıyabiliyor. Bu nedenle, konut sigortası yapan şirket ve uzman aracıları araştırmak, tekliflerini ve sundukları hizmetleri detaylı öğrenmek gerekiyor.

Peki konut sigortası yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Maddi kayba uğramamak adına konut sigortası yaptırmayı düşünenler için bu işlemleri öncesinde dikkat etmeleri gereken konular şu şekilde sıralanıyor:

Konut sigortasının teminatları arasında deprem yer alıyor. Zorunlu deprem sigortası (DASK) ile karıştırmamak gerekiyor. DASK binaları kapsarken, konut sigortasında isteğe bağlı olarak yapılacak deprem sigortası ise deprem sonrası evde ve eşyalarda oluşacak hasarları teminat kapsamına alıyor.

Hırsızlık teminatı da konut sigortasına dahil edilebiliyor. Ülkemizde konut sigortası yaptıranların en çok tercih ettiği teminatların başında gelen “hırsızlık teminatı”, evde bir hırsızlık olayı yaşanması durumunda özel eşyalarda oluşan kaybın karşılanması esasına dayanıyor. Ziynet gibi değerli özel eşyalar ise genellikle konut sigortasında özel bir poliçe hazırlanarak uygulamaya alınıyor.

Konut sigortasında bedeli en düşük teminatlardan biri ise “sel teminatı”. Özellikle evi bir binanın üst katlarında yer alanlar sel afetine karşın sel teminatını konut sigortaları kapsamına almayı tercih etmiyor.

“Dahili su baskını” ise konut sigortasında en çok tercih edilen teminatlardan bir diğeri. Evin su borularında veya su tesisatında yaşanabilecek olumsuz durumlarda karşılaşılabilecek maddi hasarlara karşı dahili su baskını teminatı sigorta kapsamına alınıyor.

Konut sigortası kapsamına giren diğer teminatlar arasında terör de yar alıyor. Ayrıca evin yürüyüş veya grev yapılan genel alanlara yakın olması durumunda da konumu nedeniyle poliçe seçeneklerinin yelpazesi genişleyebiliyor.

Kaynak: Zingat