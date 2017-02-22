Makrom Yapı’nın patronu Lütfü Bakırcı’nın 2 bin 616’nın hapsi istendi

Maket üzerinden daire satışı yapıp daireleri teslim etmeyen Makrom Yapı'nın patronu M. Lütfü Bakırcı hakkında 2 bin 616 yıla kadar hapsi istendi. Bir şikayetçi 40 bin TL para ödedikten sonra 'İstanbul’da 40 bin TL’ye köpek yuvası alınmıyor. Sen nasıl daire alacaksın?’ yanıtını alarak parasını geri alamadığını söyledi. Başka bir mağdur ise "İnsanlardan aldıkları paraları lüks arabalara ve boy yükseltme ameliyatlarına yatırdılar" dedi.

Maket üzerinden daire satışı yapıp daireleri teslim etmeyen Makrom Yapı'nın patronu M. Lütfü Bakırcı hakkında 2 bin 616 yıla kadar hapsi istendi. Bir şikayetçi 40 bin TL para ödedikten sonra 'İstanbul’da 40 bin TL’ye köpek yuvası alınmıyor. Sen nasıl daire alacaksın?’ yanıtını alarak parasını geri alamadığını söyledi. Başka bir mağdur ise "İnsanlardan aldıkları paraları lüks arabalara ve boy yükseltme ameliyatlarına yatırdılar" dedi.

Esenyurt ve Tuzla’da 2011 yılında 6 farklı projeye ilişkin maket üzerinden satışını yaptıkları yüzlerce daireyi sahiplerine teslim etmedikleri iddiasıyla Makrom Yapı ve arsa sahipleri hakkında açılan davanın 8. duruşması yapıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Abdulvahap Turgut, Emine Turgut ve Muhammet Mazhar Bakıcı hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

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“NE DAİREM TESLİM EDİLDİ NE BANA PARAM TESLİM EDİLDİ”

Duruşmada dinlenen şikayetçi Mehmet Çete, Esenyurt Esmiya Projesi’nden bir daireyi 76 TL bedelle satın aldığını belirterek, “59 bin TL’yi peşin verdim. Üstüne senet verdim. Dairemi de paramı da alamadım. Zararım kısmen de olsa giderilmemiştir. Senetlerimi geri aldım. Daha sonra Tüketici Mahkemesi’ne dava açtım, davayı kazandım. Ancak ne dairem teslim edildi ne de bana param teslim edildi” dedi.

“38 BİN TL BEDELLE DAİRE ALDIM”

Şikayetçi Şengül Yıldırım, “Ben Makromtek Tuzla Projesi’nden bir adet daireyi 38 bin TL bedelle satın aldım. Paranın tamamını ödedim ancak dairemi alamadım. Karşılıklı anlaşma yollarını denedim. Ona da ulaşamadım. Zararım kısmen de olsa giderilmemiştir” diye konuştu.

“ORTADA ATILMIŞ BİR TEMEL DAHİ YOKTU”

Şikayetçi Hayri Dalaman ise “Makromtek Esenyurt Projesi’nden 3 adet daire aldım, toplam 112 bin 500 TL ile satın aldım. Paranın tamamını peşin ödedim. Dairelerimi alamadım.Dairelerim teslim edilmeyice görüşme yaptım. Dairelerimin metrekarelerinin büyüyeceğini bu nedenle fark bedel istediler. Ancak ben bunu kabul etmedim. Zaten ortada atılmış bir temel dahi yoktu” şeklinde konuştu.

“YAPACAĞIZ DEDİKLERİ ARAZİ DE ŞU ANDA BAŞKA BİR MÜTEAHİT İNŞAAT YAPACAKMIŞ”

Şikayetçi Saadet Altun da 99 bin TL’ye bir adet daire aldığını ancak kendisine teslim edilmediğini anlatarak, “Yapacağız dedikleri arazi de şu anda başka bir müteahit inşaat yapacakmış. Zararım kısmende olsa giderilmemiştir” dedi.

“BİZİ MAHKEMEYE VERİN FARK ETMEZ 2-3 SENE YATAR SONRA ÇIKARIZ. SİZ DE AVUCUNUZU YALARSINIZ DEDİLER”

Şikayetçi Volkan Duygu da, “Makromtek Tuzla Projesi’nden 42 bin TL bedelle bir daire aldım.. 1,5 yıl geçmesine rağmen projeye hiç başlanılmadı. Defalarca Esenyurt’taki ofislerine gittik, oyaladılar, sürekli bahaneler uydurdular. ‘Bizi mahkemeye verin fark etmez. 2-3 sene yatar sonra çıkarız. Siz de avucunuzu yalarsınız’ dediler. Zararım kısmen de olsa giderilmemiştir. Verdikleri senetlerin karşılıksız çıktığını duyunca herhangi bir senette alamadım. Dairemi de paramı da alamadım” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA 40 BİN TL’YE KÖPEK YUVASI ALINMIYOR, SEN NASIL DAİRE ALACAKSIN? DİYEREK DALGA GEÇTİLER”

Yurtdışında oturduğunu söyleyen şikayetçi Hacı Ali Tanrıöven de Makromtek Tuzla Projesi’nden 41 bin TL’ye daire aldığını belirterek, “Parayı ödedikten sonra yurtdışına gittim. 2 sene sonra geri geldim. Firmanın kapısında 4-5 tane kabadayı tipli adam vardı. ‘İstanbul’da 40 bin TL’ye köpek yuvası alınmıyor. Sen nasıl daire alacaksın?’ diyerek benimle dalga geçtiler. ‘Aklın varsa geri dön’ dediler. Ben de çıktım geri geldim. Ondan sonra aramama rağmen kimseye ulaşamadım. Paramı ve daireyi alamadım” dedi.

“BİZİ SOSYAL MEDYADA VE DIŞARDA KÖTÜLERSENİZ PARAYI GERİ ALAMAZSINIZ”

Şikayetçi Mustafa Cebe de Makromtek Tuzla Projesi’nden 38 bin TL’ye daire aldığını ancak inşaata başlanmadığını belirterek “Lütfü Bakırcı; ‘Bizi sosyal medyada ve dışarıda kötülerseniz parayı geri alamazsınız. Ben de gider içeride 3-4 yıl yatarım. Ondan sonra da paranızı alamazsınız’ diye söyledi.Zararım kısmende olsa giderilmemiştir” diye konuştu.

“İNSANLARDAN ALDIKLARI PARALARI LÜKS ARABALARA VE BOY YÜKSELTME AMELİYATLARINA YATIRDILAR”

Müşteki Muhammed Enes Aktaş da dairesini ve parasını alamadığını belirterek, “Medyayı kullanarak reklam panoları ve bilbordları kullanarak Sarıyer’deki panolarda dahi ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıklarından şikayetçiyim. Esenyurt’ta yaptırdıkları toplantıya Lütfi Bakırcı Mercedes marka araçla geldi. İnsanlardan aldıkları paraları lüks arabalara ve boy yükseltme ameliyatlarına yatırdılar” dedi.

“PETEK DİNÇÖZ REKLAMLARINDAN FİRMAYI TANIDIM”

Müşteki Alkan Edgüer de Makrom Tek Tuzla Projesinden daire aldığını belirterek, Petek Dinçöz reklam filmlerinden firmayı tanıdığını ve parasını ve dairesini geri alamadığını söyledi.

MÜŞTEKİLER, SANIKLARIN TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Diğer şikayetçiler de projeye hiç başlanılmadığını, paralarını ve evlerini geri alamadıklarını belirterek, sanıkların taşınmazları üzerine tedbir konulmasını ve tutuklanmalarını talep etti. Sanıkların tutuklanma talepleri ve taşınmazları üzerine tedbir konulması taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAME

İddianamede suç örgütü lideri olmakla suçlanan Muhammet Lütfü Bakırcı, şirket yetkilileri ve arsa sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi şüpheli olarak , 394 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede 2011 yılının Mart ayında Makrom City ile inşaat sektörüne giren Makrom Danışmanlık Hizmetleri İnşaat Tekstil Temizlik ve Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortak ve yetkililerinin 12 Mart 2012 günü marka yüzü olarak anlaştıkları ünlü bir kadın ses sanatçısının (Petek Dinçöz) ile Suada’da görkemli bir gece de Esenyurt İlçesi’nde yapmayı düşündükleri yeni projeleri Makromtek’in lansmanın gerçekleştirdikleri anlatıldı.

SES SANATÇISI İLE ALDATICI REKLAM FİLMİ ÇEKTİLER

Marka yüzü ses sanatçısı ile çekilen reklam filmi ile değişik televizyon ve gazetelerle , internet sitesinde yoğun şekilde firmanın yaptığı projeler, konut alımında sağladığı kolaylıklar, uygun fiyat ve şartlarla lüks konut alınabileceği hususunda aldatıcı reklamlar yapıldığı iddia edildi.

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SATTIKLARI DAİRELERİ SÜRESİNDE TESLİM ETMEDİLER

Mağdurların Makrom firmasının Esenyurt’taki satış ofisine müraacat ederek sözleşme imzaladıkları ancak mağdurların satın aldığı daireleri vadedilen sürede teslim almadıkları anlatılan iddianamede, Makrom firması yetkililerinin kağıt üzerinde yeni yeni projeler üreterek daire satışına devam ettiği öne sürüldü. Satın aldığı dairede süresince bitirilmediği için parasını isteyen müştekilere yeni projelerden daire teklif edip oyaladıkları belirtilen iddianmaede, ayrıca Makromtek Esenyurt projesinde arsa sahipleri ve yakınları ile muvazaalı işlemler düzenleyerek dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edildi. İddianamede Makromtek Esenyurt ve Makrom City inşaatının teslim tarihi geçmesine rağmen devam ettiği, Esmia ve Makromtek Tuzla projelerinin ise inşaat faaliyetlerinin bulunmadığının altı çizildi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

M.Lütfü Bakırcı liderliğinde tüm şüphelilerin suç işlemek amacıyla kurulan örgüt faaliyeti çerçevesinde 2011 yılında Makrom City, Myuesgarden ve Esmia projelerinde daire satmaya başladıkları, bu projeleri bitirip hak sahiplerine teslime etmeden 2012 yılı içerisinde maket üzerinden Makromtek Esenyurt ve Makromtek Tuzla, 2013 yılında da Tuğba Residance Projelerinden 2014 yılı somıma kadar daire satışına devam ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri öne sürüldü.

BAZI DAİRELERİ BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATMIŞLAR

Arsası ve yapı ruhsatı bulunmayan projede hukuken ve fiilen olmayan tamamen hayali konutların maket üzerinden mağdurlara satıldığı belirtilen iddianamede, arsası dahi temin edilmemiş proje kapsamında konut satışları yapıldığı ve bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı öne sürüldü.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, bir numaralı şüpheli M. Lütfü Bakırcı hakkında “Suç işlemek için örgüt kurmak” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 740 yıldan 2616 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer 12 şüphelinin de “Dolandırıcılık” ve “Kurulan örgüte üye olmak” suçlarından 7 yıl ile 2000 bin yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.